OEA considera 'válida' la explicación sobre padrón

La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) considera "válida y pertinente" la explicación que dieron los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la confiabilidad de los datos del padrón que se usará en el referendo.



"Lo que se ha sugerido es la actualización permanente de las plataformas tecnológicas, es necesario que se vaya adaptando para mejorar la seguridad, ese tema lo hemos hablado hoy con las autoridades electorales y nos han dado explicaciones que son válidas y pertinentes", dijo el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, que lidera la delegación que arribó a territorio nacional.



Un informe confidencial de la propia OEA señala que "la existencia del equipo con Windows XP, muchos de ellos asignados a tareas relacionadas al padrón biométrico, lo que representaría un riesgo importante", además de alertar que el registro puede ser hackeado.



"Habrá un especialista que trabajará directamente con el Tribunal Electoral para dar la confiabilidad sobre el padrón electoral", aseveró el representante, que anticipó además que se reunirán con los líderes del "No" para conocer sus observaciones.



Explicó que "nuestro objetivo es acompañar el proceso electoral y garantizar que sea transparente, cuyos resultados sean la legítima voluntad de la población". Ratificó que "nosotros no tomamos decisiones, no intervenimos, no aplicamos medidas sino estamos en contacto con los diversos sectores".



La OEA observó en Bolivia, hasta ahora, 15 procesos electorales desde 1966, entre ellos los Referendos de 2004, 2006, 2008 y 2009, además de las elecciones presidenciales de 2014 y las municipales de 2015. La última auditoría al padrón se realizó hace seis años.