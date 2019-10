Tribunal Electoral de Santa Cruz pide regular redes sociales

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, planteará varias modificaciones a la normativa electoral vigente, entre ellas la regulación de redes sociales durante la época de campaña para comicios nacionales y subnacionales.



El presidente del TED de Santa Cruz, Eulogio Núñez, en entrevista con la agencia ANF aseguró que "es necesario que también se reglamente el monitoreo y la legislación de redes sociales porque hay un vacío normativo que requiere discutirse".



Estas observaciones serán presentadas en la reunión de los Tribunales Electorales Departamentales con el nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se celebrará en Cochabamba este fin de semana con el objetivo de realizar un diagnóstico institucional completo que plantee acciones concretas con miras a los próximos procesos electorales.



"Toda normativa es perfectible, y el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz de manera proactiva dará sugerencias para que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe ajustes a la normativa electoral", dijo.



Otras modificaciones



Entre los cambios a la norma electoral que planteará el TED Santa Cruz, estarán las referidas a los ajustes a las circunscripciones, pero también a la legislación electoral para que prevea la segunda vuelta en caso de empates entre candidatos a concejales y alcaldes.



"La 026 dice que si hay empate, se define mediante el sorteo, y recomienda la moneda o cualquier medio idóneo que sea concertado con las organizaciones políticas. Este año decidieron por el dado en un municipio, y lamentablemente estamos obligados a cumplir", señaló.



La difusión de estudios de opinión en periodo de campaña electoral -dijo Núñez- es otro tema que debe ser muy bien evaluado, ya que en cumplimiento de la norma vigente, a sólo nueve días de las elecciones subnacionales en Beni, se canceló la personería jurídica de UD. También se inhabilitaron de la carrera electoral a más de 200 candidatos, aspecto que no estaba contemplada en la ley.



Cambiar la forma de cómputo



"Hay que modernizar el cómputo que es manual, es importante el voto electrónico. Estamos modernizando en diferentes países el voto electoral, y aquí seguimos con problemas de actas electorales", observó, al igual que el hecho que a sólo 15 días de las elecciones se puedan cambiar de candidatos, generando confusión en la población.



Mayor presupuesto



En el caso concreto de Santa Cruz, Núñez dijo que no es posible que el TED de ese departamento siga con 23 funcionarios a su cargo, al igual que otros tribunales que tienen en su padrón electoral a una población menor. "Tenemos en nuestro padrón a más de 1,5 millones de ciudadanos, y hay otros tribunales con 61 mil o 297 mil electores, lo que significa que no tenemos la misma carga laboral", precisó.



En criterio de Núñez, en la última elección general, así como en las subnacionales hubo mucha improvisación al alistar material de capacitación y ejecutar la planificación, por lo que es necesario preparar los procesos electorales con mucho tiempo de anticipación.



Encuentro nacional



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) evaluará a los nueve Tribunales Electorales Departamentales (TED), entre los días 26 y 27 de julio en la ciudad de Cochabamba a fin de establecer un diagnóstico del estado de situación en el que se encuentran y establecer acciones inmediatas para dar soluciones a los problemas que se identifique.



La información fue proporcionada a ANF por la vocal nacional Dunia Sandoval quien señaló que la sala plena del TSE determinó un encuentro nacional del 26 y 27 en la Casa Campestre de Cochabamba a la que fueron convocados los vocales de los TED "para ajustar todos los temas más urgentes, hacer un análisis y una proyección de un mejor funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales que estarán a cargo de la administración y la ejecución de los referendos".