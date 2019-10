Detención de alcalde venezolano, entre la preocupación y el silencio

Con la excepción de Chile y Colombia, los gobiernos de América Latina mantenían este viernes silencio respecto a la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, acusado por el Gobierno de Nicolás Maduro de formar parte de un complot golpista.



En contraste con las manifestaciones de preocupación e incluso de condena de organismos de derechos humanos y otros, el Gobierno de Estados Unidos, exiliados venezolanos y grupos de oposición en algunos países, la casi la totalidad de los gobiernos de América Latina no se pronunció sobre lo ocurrido con Ledezma.



El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que espera que a los opositores se "les respeten sus derechos". "En el caso del alcalde Antonio Ledezma esperamos que cuente con todas las garantías para un debido proceso", dijo.



"Nos preocupan, por supuesto, los últimos acontecimientos. Hemos manifestado, en privado y en público, nuestro deseo de que a los opositores se les respeten sus derechos e inclusive hemos pedido la libertad de (el dirigente opositor) Leopoldo López", aseguró el presidente colombiano.



Santos negó que, como asegura el presidente venezolano Nicolás Maduro, desde Colombia "exista complot alguno en contra de ningún gobierno y, por supuesto, si llego a conocer algo concreto en este sentido, no solo lo condenaría sino que actuaría con toda la contundencia de la ley".



De su lado, el gobierno chileno también expresó su inquietud tras la detención de Ledezma.



"Sin duda existe preocupación porque el cuadro de polarización en Venezuela podría ser un obstáculo significativo para el diálogo entre Gobierno y oposición", declaró Alvaro Elizalde, portavoz del gobierno chileno.



"Chile ha impulsado en el marco de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) una serie de iniciativas para promover dicho diálogo y de esa forma superar este cuadro de polarización con pleno respeto al estado de Derecho", agregó Elizalde.



Mucho más fuerte fue la reacción de los parlamentarios chilenos, tanto oficialistas como de oposición.



La presidenta del Senado chileno, la socialista Isabel Allende, hija del fallecido presidente Salvador Allende, escribió en su cuenta de Twitter que el Gobierno de Michelle Bachelet, también socialista, "debe manifestar su preocupación" por la privación de libertad a Ledezma.



El expresidente Sebastián Piñera (2010-2014), también en Twitter, tildó de "brutal" la detención del alcalde y consideró que "debe ser repudiada por todos los demócratas, incluyendo Gobiernos, con gran fuerza por Chile".



Insulza "alarmado"



Sobre la detención de Ledezma, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza declaró, a través de un comunicado, que "ha provocado una fuerte alarma por la forma en que esta se llevó a cabo, y por el carácter de mandatario electo en ejercicio de su cargo".



A la vez, destacó "la necesidad de que se aclaren las denuncias sobre intentos de rompimiento de la institucionalidad democrática y se respeten las garantías del debido proceso".



La oposición se expresa en varios países



En Argentina, el alcalde de Buenos Aires y aspirante presidencial opositor Mauricio Macri consideró "inaceptable" la detención de Ledezma.



El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), principal fuerza opositora del país, repudió la detención Ledezma y criticó el silencio que mantienen sobre el caso los gobiernos del Mercosur.



"Con indignación y creciente preocupación asistimos a la escalada de violencia practicada por el Gobierno de Venezuela contra aquellos que divergen democráticamente del régimen del presidente Nicolás Maduro", dice una nota firmada, entre otros dirigentes, por el senador Aécio Neves, presidente del PSDB y excandidato presidencial.



En Uruguay, el Partido Nacional (PN), principal fuerza opositora, criticó este viernes que el Gobierno no se haya pronunciado acerca de la detención del alcalde de Caracas.



"Uruguay debería hacer planteo firme en el Mercosur y en otros organismos sobre la situación en Venezuela. No mirar para el costado!", expresó en su cuenta de la red social Twitter el senador y excandidato a la Presidencia del país Luis Lacalle Pou.



"Vergüenza en Venezuela. Los delincuentes son los que piensan diferente. Gobierno Uruguayo en silencio!!", afirmó en Twitter el senador del PN Jorge Larrañaga, excandidato a la Vicepresidencia.



Reacción de EE.UU.



"Estamos profundamente preocupados por lo que parece ser una escalada de intimidación de la oposición por parte del Gobierno de Venezuela", dijo en Twitter la secretaria de Estado adjunta de EE.UU. para América Latina, Roberta Jacobson, sin mencionar de forma explícita la detención de Ledezma.



En varios tuits, publicados en español y en inglés, Jacobson afirmó también que EE.UU. ha instado "sistemáticamente" al Gobierno de Venezuela "a liberar a los que han sido injustamente encarcelados" y a "mejorar el respeto" a los derechos humanos.



Maduro justifica detención



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hoy que con actuaciones como la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, están "desmantelando un golpe continuado" promovido desde el Gobierno de EE.UU., al que acusó de salir "en defensa de los golpistas".



"El Gobierno de los Estados Unidos sale en defensa de los golpistas en Venezuela de manera directa, pretende la impunidad para seguir su plan", afirmó el mandatario venezolano a través de un mensaje en la red social Twitter.



El Ministerio Público de Venezuela (MP) informó este viernes de que imputará a Ledezma, detenido el jueves por agentes de inteligencia, por su supuesta vinculación con una conspiración para "organizar y ejecutar" actos violentos contra el Gobierno de Maduro.



Piden libertad de Ledezma en manifestación



Centenares de venezolanos junto a un grupo de dirigentes opositores se concentraron este viernes para pedir la liberación del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, detenido por su supuesta vinculación con una conspiración para "organizar y ejecutar" actos violentos contra el Gobierno de Nicolás Maduro.



En la actividad, que fue convocada por la exdiputada María Corina Machado y el partido de Ledezma, Alianza al Bravo Pueblo (ABP) y a la que se sumaron otros partidos políticos, los opositores reclamaron la liberación del burgomaestre y la de los demás opositores que están presos.



"Firmeza compañero toda Venezuela te acompaña en esta hora, y lucharemos hasta liberarte muy pronto", dijo durante el acto

Machado, quien además advirtió, dirigiéndose a la comunidad

internacional, que los "golpistas de Venezuela están en el poder".



Machado pidió que, ante el "zarpazo brutal" a la democracia

que a su juicio implica la detención de Ledezma, se convoque "con

carácter de emergencia" a los cancilleres de la Organización de

Estados Americanos (OEA).