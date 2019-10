Costas agradece juicios y asegura que lo ayudan

Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, se refirió al juicio que se le siguen por la supuesta compra irregular de 40 camionetas y señaló que esta acción es una ayuda para hacerlo crecer de forma política en el país.



La primera autoridad del departamento considera que sus detractores están molestos y que actúan de forma perversa y no quieren que siga trabajando y entregando obras. En el caso de las camionetas, estas fueron adquiridas mediante una licitación a través de las Naciones Unidas, recursos que fueron destinados para tareas de seguridad ciudadana



"A ese "intelectualoide", al que manda y hace pecar a un asambleísta por su servilismo, sin siquiera estar bien informados de cuáles son las camionetas con llantas pinchadas y sin uso, con la mención de este noble animal pero que no sean burros", dijo Costas.



La autoridad adelantó que asistirá a todas las audiencias a las que se lo convoque ya que no hay nada que esconder y más bien agradeció este tipo de denuncias al decir que lo favorecen. "Qué quieren, que sea presidente...me siguen dando palestra, seguiré trabajando por Santa Cruz", apuntó.