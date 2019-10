Alcaldía propone un mega escenario para misa papal

A menos de tres meses de la visita del papa Francisco a Bolivia, cuando aún no se ha definido el lugar donde se desarrollará la misa principal, surge una polémica porque mientras la jerarquía de la Iglesia católica local tiene la esperanza de que se desarrolle al pie del monumento al Cristo, en el segundo anillo, por ser un ícono religioso y cultural de la ciudad, la municipalidad está preparando una construcción en el cambódromo, a 180 metros del octavo anillo, la cual representa la fachada del templo misional de Concepción, la misma que quedará en el lugar como recordatorio del evento.



La estatua del Cristo se ha convertido en un símbolo de la ciudad, donde en la década pasada se desarrollaron cuatro concentraciones cuando la región buscaba autonomía respecto del centralismo, siendo el más recordado el cabildo del millón, el 15 de diciembre de 2006, cuando se conformó la Asamblea Provisional Autonómica que redactó el estatuto autonómico, siendo prefecto del departamento Rubén Costas, que después se convirtió en el primer gobernador.



Al ser uno de los cuatro nudos principales vehiculares de la urbe, por donde circulan 10.000 motorizados cada hora, en especial por la vinculación con las provincias del norte, hace más de una década la rotonda fue reducida por la comuna para permitir mejor flujo de los autos, solución que hoy ha quedado corta.



Religiosidad

El monumento, que representa la religiosidad del pueblo fue erigido en conmemoración del cuarto Congreso Eucarístico Nacional, en 1961, siendo financiado por un grupo de mujeres cruceñas residentes en La Paz que encomendaron al escultor cochabambino Emiliano Luján, que talló la figura de 10 metros para luego trasladarla por carretera hasta la ciudad y estuvo listo en su pedestal el 10 de agosto.



Es por ello que con ocasión de la venida del papa Francisco el arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, ha dejado claro que la misa se debe realizar al pie del monumento.



“El Cristo no solo es un ícono material, sino también es religioso y cultural de este pueblo profundamente creyente, por lo que recuerda la evangelización hecha por los misioneros jesuitas que fueron a Chiquitos”, dijo Gualberti en una nota de prensa.



Además, el vocero de la Iglesia cruceña, Erwin Bazán, dijo que la zona del monumento es de fácil acceso y cuenta con servicios sanitarios, con logística, medidas de seguridad y centros médicos cercanos para los fieles que se quedarán en carpas esperando la misa papal.



Sin embargo, la concejala electa por Santa Cruz Para Todos Angélica Sosa, miembro de la comisión municipal que prepara la visita papal, ve poco probable que se desarrolle el acto central en ese punto, por carecer de infraestructura sanitaria.



“El área del Cristo tiene 72.000 metros cuadrados, donde pueden caber 350.000 personas y no los dos millones que se espera congregar en la misa, frente a los 400.000 m2 del cambódromo, que además cuenta con baños higiénicos y seguridad”, dijo la arquitecta.



Recuerdo

Por otra parte, Sosa reveló que el pórtico similar a la fachada de la iglesia de Concepción que se pretende construir en dos meses será un monumento conmemorativo por la llegada del santo padre, estimando su costo entre Bs 5 y 7 millones.



“Lo que se busca es tener un escenario que quede como recuerdo y no como lo hacen en otros lados, que son costosos para luego desmontarlos, como sucedió en Río de Janeiro, donde se invirtieron $us 2 millones, tardaron 45 días en construirlo para desarmarlo luego de la visita”, refirió Sosa.



Para Betty Tejada, que es parte de la comisión de los preparativos de la llegada, la fachada que se pretende construir servirá luego para que se desarrollen eventos culturales, como el mismo festival de música barroca u otros.



Reunión

La propuesta de la comuna debe ser explicada a la Iglesia para lograr consenso, aunque ya se mandó una copia del proyecto al Gobierno, que debe coordinar con su similar de protocolo de la Santa Sede.

Por otra parte, el lunes se reunirá el Concejo Municipal para proponer las leyes que especificarán el tipo de condecoración que se entregará