Bolivia no se inquieta por entrega chilena a La Haya

El presidente Evo Morales se reunió con el Gabinete político para analizar la actual coyuntura de los dos litigios que se tienen con Chile en La Haya, por mar y el Silala. El Canciller David Choquehuenca asegura que a Bolivia no debe inquietarle que la contramemoria de la vecina nación fuera llevada antes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).



"Ellos tenían 10 meses, podían presentarlo en enero, como podían presentarlo en febrero o marzo, el plazo fatal era el 25. Eso de anticipado no nos tiene que preocupar ni nos tiene que poner nerviosos, ya el agente de Chile entregó hoy su contramemoria, en el último mes y la Corte va a convocar a nuestro agente para entregar nuestra contramemoria", manifestó el ministro de Relaciones Exteriores nacional.



En el documento chileno, que consta de 203 páginas, incluye una introducción, un capítulo histórico, otro con énfasis jurídico y uno especial en que se relata y muestra con hechos concretos y evidencias que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia.



Choquehuenca agregó que "en el transcurso de mañana puede ser que la Corte convoca y entrega a nuestro agente. Una vez que tenga nuestro agente, tenemos que traducir el documento porque está en inglés y luego se convocará a reunión al Consejo Marítimo".



Sostuvo que el documento tiene carácter "confidencial" hasta que se defina un nuevo calendario entre los agentes de Chile, José Miguel Insulza y de Bolivia, Eduardo Rodríguez Vletzé, pero adelantó que se "estudiará" los argumentos de la vecina nación.



"Nosotros hemos presentado la demanda para que Chile cumpla con estos compromisos de otorgar una salida soberana al océano Pacífico, en eso consiste nuestra memoria y esperaremos que dice su contramemoria y esperaremos que dice el nuevo calendario, nos pueden convocar a una nueva reunión o pueden haber una réplica y una dúplica", agregó el representante nacional.



Según el Gobierno chileno, el litigio con Bolivia podría extenderse por al menos otros 40 meses más, completando así 79, es decir, concluiría a fines de 2019, con un nuevo Gobierno en funciones en el territorio de ese país.