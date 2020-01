Javier Libera Tapia: Se están perdiendo los agachau; ya no están las 24 horas

l chef del restaurante museo El Aljibe y uno de los socios, hace una lectura sobre la oferta gastronómica popular que se ha catapultado en la capital cruceña. Habla de todo, desde las tan común kajras hasta lo que ha pasado con los tradicionales agachau.



¿Cuál es su opinión acerca de que la capital cruceña cuente con una oferta culinaria popular?

La gastronomía popular arraigada en la capital cruceña es una mezcla de asimilar la cultura gastronómica de la gente que nos está llegando del resto del país y del exterior. Las kajras por ejemplo, son del departamento de Santa Cruz, pero no de la ciudad; también los lunes de pato; antes recuerdo que había el lunes de conejo, este plato lo ofrecían los restaurantes cochabambinos. Esto se debe a un crecimiento general de la población, de la gente que busca qué hacer y a la creatividad que hay que tener los que tenemos restaurante para atraer a la gente.

Cuando le digo la creatividad a la que tenemos que recurrir, otro ejemplo es la implementación del martes de 2x1, desde el cine pasando por los helados y las pizas han creado esta iniciativa, porque es un gancho, ya que el martes era un día flojo; sin embargo, ahora es la jornada con más movimiento. En el caso de El Aljibe, lo hemos hecho para dar a conocer los platos que no son muy conocidos, como la sopa tapada, el pipián y el pastel de gallina.

¿Esto también ocurre en otras ciudades de Bolivia?

Sí. Por ejemplo, en La Paz, los sábados son de chicharrón y de fricasé, pero más que todo aquí se ha instaurado un día para cada plato, porque no se puede tener todos los días ka’jras, ya que ese día se concentra la clientela con un solo producto y eso lo hace más comercial.

Es increíble, antes este plato solo se lo encontraba en la periferia, ahora lo ofrecen a tres cuadras de la plaza principal. Creo que aparte de ser un buen plato está asociado con fiesta, con la alegría del vallegrandino; en la mayoría de los lugares que ofrecen ka’jras es con música al vivo, y así comienza el fin de semana. Similar situación ocurre con el lunes de pato. A esto hay que sumar que la mayor parte de la comida de los valles cruceños, que son los que mejores han logrado posicionar su gastronomía, está elaborada en base a la carne de cerdo. Es el caso del asadito colorao y el chancho al palo.



¿Esto hace más rica nuestra cocina y más atractiva?

Con seguridad es una riqueza y variedad tan grande que está a disposición y que vuelve a la ciudad una ruta gastronómica imperdible, cuya oferta va desde lo más light hasta lo más pesado para el estómago y el hígado.

Una cosa que nadie toma en cuenta es el jueves de churrasco, porque es jueves de ‘frater’, ya sea de hombres o de mujeres, es junte de amigos, y el domingo se cierra la semana, con el tradicional picante de gallina y la sopa de maní.

¿Qué dice de la patasca y de los ‘agachau’?

Creo que es excelente que tengamos una ruta de comida popular, pero considero que nos falta tomar conciencia de nuestra identidad como cruceños y no perderla. Debemos consumir nuestros platos no solo los tradicionales, como el majao, locro, keperí, sino también los típicos, como los que mencioné anteriormente. Nos falta asimilar la identidad y saber que la comida típica cruceña es de buena calidad como cualquier plato internacional.

Tampoco debemos olvidarnos de los tradicionales ‘agachau’, ya no amanecen con su oferta culinaria como lo hacían antes. Ahora a las dos de la madrugada ya no se encuentra rapi al jugo o picante de lengua, además eran lugares donde uno se encontraba con amigos. Los ‘agachaus’ tienden a desaparecer, por ejemplo, era famoso el de la casa verde, ubicada en la avenida Brasil, que ofrecía la mejor comida típica. Solo queda las ‘petillas’, que está por el cementerio General, y algunos en el avión Pirata. La patasca es un plato que sigue vigente en la oferta culinaria cruceña. Se la ofrece los sábados y domingos por la mañana. Hoy en día, después de las dos de la madrugada, la oferta se reduce a comida rápida, pollo o hamburguesa. No quiero olvidarme también de destacar la gran oferta de comida callejera que ha cobrado notoriedad en Santa Cruz, incluso comida gourmet se puede encontrar en algunas rotondas y avenidas