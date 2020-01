AB InBev dominará plana directiva de nueva firma tras pacto con SABMiller

Los líderes de la cervecera Anheuser Busch InBev asumirán 18 de los 19 puestos clave en la plana directiva de la empresa que resulte tras la adquisición de su rival SABMiller por $us 100.000 millones, de acuerdo con detalles de la operación expresados en un comunicado al que tuvo acceso la agencia Reuters.



La nueva compañía estará a cargo de equipos de "jefes funcionales" y "presidentes de zona", ambos reportados al director ejecutivo de AB InBev, Carlos Brito. No hubo mención de los roles del presidente ejecutivo de SABMiller, Alan Clark, o del jefe de finanzas de la firma, Domenic De Lorenzo, en la nueva compañía.



AB InBev, fabricante de Budweiser y dueña de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) en Bolivia, dijo que la nueva compañía, que todavía no tiene nombre, tendría la sede en su ciudad de origen (Lovaina, Bélgica), mientras que sus operaciones se gestionarían desde Nueva York (Estados Unidos).