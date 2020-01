Eliane Balcázar enseña seguridad vial día a día

Mujer segura al volante y mujer segura como pasajera, es una máxima casi implícita para el servicio de móviles Mrs. Drive, el proyecto de taxis que ha creado la beniana Eliane Balcázar Arteaga con el apoyo de su esposo.

Ahí, en la cuna de este emprendimiento, que tiene un trasfondo de auxilio social como respuesta a la inseguridad que se vive en la urbe cruceña, nos recibió esta dama de ojos vivaces. Mientras la entrevistamos, ella también entrevistaba a las posibles conductoras que se acercaban a recoger los requisitos para ser parte del negocio.

¿Tiene un vehículo en buenas condiciones, mecánicas y estéticas? ¿Cuenta con aire acondicionado?, porque tiene que ir con los vidrios cerrados. ¿Cuáles son sus horas disponibles para trabajar? ¿Está dispuesta a asistir a la capacitación de educación vial que impartimos? ¿Le podemos hacer una evaluación sicológica y otra para ver su pericia al volante? Son algunas de las preguntas que escuchamos. Las postulantes a conductoras llegaban con muchas dudas y se marchaban emocionadas porque sentían que podían brindar un servicio seguro y ellas tampoco se arriesgarían, porque sus pasajeros serán solo mujeres y niños.



Esto es lo que ha implementado Balcázar desde hace un mes, un servicio de móviles que, además de todo lo exigido en la entrevista, cuentan con baby set (portabebés), la conductora es monitoreada a través del WhatsApp y muy pronto incorporarán cámaras para mayor seguridad de las pasajeras; las unidades son inspeccionadas en un taller mecánico para evaluar su estado y todo ello no implica mayores costos para las usuarias

Activista

Es presidenta de la asociación civil Aprehende, que promueve campañas de educación vial en plataformas digitales como el Facebook (Aprhende Seguridad Vial) y operativamente en los 15 distritos municipales y en las autoescuelas. "Este es un proyecto social sin fines de lucro que iniciamos el 2012 y tiene una proyección hasta el 2020, siguiendo la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de salvar vidas a través de la capacitación para la prevención de accidentes de tránsito", explica.



Como profesional en Sicología brinda sus conocimientos como terapeuta familiar y en la empresa familiar Tecnicar, en el área de recursos humanos. Aunque confiesa que su compromiso con la sociedad y la posibilidad de servir salvando vidas con Aphende y las capacitaciones, la llenan y colman de satisfacciones.



Sobre ello, remarca: "Me gusta aportar y contribuir a la sociedad con lo que sé, de esa manera me siento útil y retribuyo lo que la vida me dio para el bien de mi prójimo, y más aún si le ofrezco a la mujer la oportunidad de que se sienta útil trabajando y llevando el sustento a su hogar. Es cierto que este, el de los móviles, es un negocio, pero también es un aporte y un auxilio a las mujeres y a los niños que son los más vulnerables en el aspecto de su seguridad física cuando están en un transporte público".

Mrs. Drive es un servicio de 24 horas y solo atiende llamadas o mensajes vía WhatsApp, los mismos que recibe Eliane desde su smartphone.



Esta emprendedora no suelta el celular ni un solo momento, debe estar alerta a sus clientas y a las conductoras que solicitan apoyo constante en cuanto a rutas, el número y edad de sus pasajeros. El control y el seguimiento son indispensable para que los pasajeros lleguen sanos y salvos a su destino.