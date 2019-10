Mujica dice que Maduro está loco 'como una cabra'

El expresidente de Uruguay, José Mujica, dijo que en Venezuela "están todos locos" y que el presidente Nicolás Maduro está "loco como una cabra", según declaraciones reproducidas por un noticiero local.



Mujica reaccionaba a la dura polémica que sostiene Maduro con su excanciller y actual secretario de la OEA, Luis Almagro.



Maduro, que decretó el estado de excepción en su país y protestas de opositores por la negativa del gobierno a aceptar la celebración de un referéndum revocatorio, acusó a Almagro de "traidor" y de ser un agente de la CIA.



Mujica, según declaraciones publicadas en la página web del noticiero uruguayo Subrayado, dijo que Almagro "no es ningún traidor. Es un abogado, esclavo del derecho".



El exmandatario, que había retirado su respaldo político a Almagro, miembros ambos del mismo sector de la coalición de gobierno Frente Amplio, precisamente por las críticas que realizó a Venezuela desde que llegó a la OEA, fue muy crítico de Maduro.



Siempre según Subrayado, Mujica dijo que respeta al mandatario pero "eso no equivale a que no le diga que está loco, está loco como una cabra".



Además, sostuvo que "están todos locos en Venezuela. Se dicen de todo y así no van a arreglar nada".



Mujica gobernó Uruguay entre 2010 y 2015 y fue muy cercano al chavismo, apoyando incluso a Maduro durante su asunción.



Almagro, que fue su canciller, tuvo este miércoles un fuerte encontronazo -uno más- con el gobierno de Venezuela a través de una carta abierta.



"Que nadie cometa el desatino de dar un golpe de Estado en tu contra, pero que tú tampoco lo des", le dijo a Maduro en respuesta a sus acusaciones.



"Es tu deber. Tú tienes un imperativo de decencia pública de hacer el referéndum revocatorio en este 2016", le escribió Almagro en una severa carta abierta al heredero de Hugo Chávez.



"Negar la consulta al pueblo, negarle la posibilidad de decidir, te transforma en un dictadorzuelo más, como tantos que ha tenido el continente", continuó el diplomático.



Un día después de que el mandatario venezolano lo acusara de estar al servicio de la agencia de inteligencia estadounidense CIA, Almagro acusó a Maduro de mentiroso, lo llamó a liberar a los "presos políticos" y devolver el "legítimo poder" al Parlamento venezolano, que ha visto sus competencias constitucionales reducidas por el Tribunal Supremo de Justicia luego de conformarse con mayoría opositora tras elecciones abiertas