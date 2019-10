Para Tsipras, el corralito griego es algo "temporal"

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, aseguró hoy que el corralito impuesto este lunes en Grecia es "temporal" y que los depósitos de los ciudadanos están garantizados.



Tsipras hizo esta declaración en un mensaje televisado horas antes de que se celebre el Eurogrupo extraordinario vía teleconferencia para analizar la última propuesta griega.



"Soy consciente de las dificultades y haré todo lo posible por que sea temporal", dijo el líder de Syriza, que aseguró que "los depósitos no serán sacrificados en el altar de los chantajes".



Pide votar NO en el referendo



Así también pidió el "no" en el referéndum que se celebrará el próximo domingo, pero recalcó que no se plantea la salida del euro, pues el Gobierno tiene la "firme" intención de llegar a un acuerdo con los socios.



"El referéndum del domingo no es sobre la permanencia de Grecia en la eurozona. Esa está dada. Se trata de aceptar o no la propuesta de los acreedores", dijo el primer ministro, quien se mostró dispuesto a seguir con las negociaciones y llegar a un acuerdo.



"Desde que se anunció el referéndum nos hicieron nuevas propuestas que respondimos con propuestas alternativas", señaló Tsipras.



El primer ministro añadió que si en el Eurogrupo que se celebrará esta tarde hay un "resultado positivo, responderemos inmediatamente".

En todo caso, añadió, el Gobierno sigue en las negociaciones y continuará el lunes, al tiempo que recalcó que el Ejecutivo pide el "no" para lograr "un acuerdo socialmente justo".



Mensaje a los jubilados



"Tenemos que decirle a los jubilados que luchamos por ellos, para que reciban una pensión justa y no una propina", recalcó Tsipras.



Los jubilados se están resintiendo especialmente por el cierre de los bancos, pues muchos de ellos no tienen tarjeta de crédito y solo disponen de una cartilla para retirar su dinero y hasta hoy, día en que abrieron un millar de sucursales en todo el país para atender a estas personas mayores, no pudieron hacerlo.



Cierre de bancos en Grecia



El primer ministro culpó a círculos ultraconservadores del cierre de los bancos y dijo que no podía imaginarse que "la Europa democrática no ofrecería tiempo y espacio a un pueblo para decidir de forma soberana su futuro".



Destacó asimismo que es una "actitud inaceptable de los europeos cerrar los bancos porque el Gobierno dio la palabra a la gente", subrayó.

