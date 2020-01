En el futuro...¿se podrá leer un libro sin abrirlo?

A veces las personas juzgan un libro sólo por su portada y así creen saber su contenido y lo critican sin conocerlo a profundidad. Sin embargo, gracias a una tecnología desarrollada por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y el Georgia Tech (EEUU) esto ya no será un problema.



La nueva tecnología consiste en el uso de radiación de terahercios. Esta permite extraer en maneras distintas por el papel y la tinta el contenido, reflejándolo en otro material a través de microbolsas de aire.



Dentro de las investigaciones del MIT (Massachusetts Institute of Technology, Boston, EEUU) y del Instituto Tecnológico de Georgia (Atlanta), uno de lo ensayos logró leer letras de nueve páginas apiladas una encima de otra, lo que se considera una gran muestra y prueba la posibilidad efectiva de este avance tecnológico.

,

Se considera que, en el futuro, se podrá usar este sistema para capturar información de material delicado, de difícil acceso y archivos gigantes acumulados por años.



"El Museo Metropolitano de Nueva York ha mostrado mucho interés, porque quieren, por ejemplo, mirar algunos libros antiguos que no quieren ni tocar", afirmó Barmak Heshmat, científico del MIT Media Lab para MIT News.



Esta tecnología ha demostrado también que el sistema puede interpretar imágenes y letras distorsionadas, casi como en algunas páginas cuando piden completar este proceso para identificar si eres un robot.,

Aunque estas investigaciones son sólo los primeros acercamientos, los expertos buscan constantemente aportar herramientas que permitan mejor precisión y que los detectores actúen con toda su potencia y crear mejores resultados.