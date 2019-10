La OTAN insta a la calma tras derribo de avión ruso

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, instó este martes a la calma y a rebajar tensiones por el derribo de un cazabombardero ruso por parte de Turquía por una supuesta violación de su espacio aéreo en la frontera sirio-turca y dijo que los aliados confirman la versión de Ankara.



"Insto a la calma y a desescarlar tensiones", señaló Stoltenberg después de que se reuniera el Consejo del Atlántico Norte, máximo órgano decisorio de la OTAN compuesto por los embajadores de los 28 aliados, a petición de Turquía por el incidente, que ha tensado las relaciones entre Moscú y Ankara.



Dos cazas F-16 turcos derribaron un avión ruso en la frontera sirio-turca por haber violado el espacio aéreo de Turquía, según Ankara, aunque Moscú asegura que su cazabombardero SU-24 no había traspasado la frontera.



Un mando militar turcomano que lucha en la región siria en la que se estrelló el cazabombardero ruso derribado por Turquía afirmó este martes que mataron a los dos pilotos cuando descendían en paracaídas.



Preguntado si el espacio aéreo de Turquía ha sido efectivamente violado, Stoltenberg, quien conversó este martes sobre el incidente con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, explicó que "el análisis que recibimos de varios aliados (...) son consistentes con la información que nos ha proporcionado Turquía".



De momento la OTAN no ha tenido "contacto directo" con Moscú por esta situación, indicó el máximo responsable de la Alianza.



"La diplomacia y la rebaja de las tensiones son importantes para resolver esta situación", sostuvo Stoltenberg.



"Esta situación requiere que permanezcamos todos prudentes y que todos contribuyamos a rebajar la situación", enfatizó.



Reacción de Rusia



El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó hoy a Turquía de ser "cómplice del terrorismo" por derribar el Su-24 cuando, según Moscú, sobrevolaba el espacio aéreo de Siria en una misión contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y advirtió de que "este trágico acontecimiento tendrá graves consecuencias para las relaciones ruso-turcas".



Turquía afirma que los pilotos del caza ignoraron hasta diez advertencias, pero Putin sostiene que el Su-24 "estaba en el aire cuando fue atacado a una altura de 6.000 metros y a una distancia de un kilómetro de la frontera con Turquía".



Solidaridad de la OTAN



El líder de la OTAN dijo sobre las tensiones entre Rusia y Turquía que quisiera ver "más contactos entre Ankara y Moscú" para resolver no solo esta "situación grave", sino para seguir trabajando en el desarrollo y refuerzo de mecanismos que permitan evitar este tipo de incidentes.



Stoltenberg recordó que ya había expresado en anteriores ocasiones su "preocupación por las implicaciones de acciones militares de Rusia cerca de las fronteras de la OTAN".



Reiteró además que, como la Alianza Atlántica ha dejado claro reiteradamente, "estamos en solidaridad con Turquía y apoyamos la integridad territorial de nuestro aliado".



Explicó además que la Alianza Atlántica aborda actualmente cómo desarrollar y mejorar las medidas a favor de la transparencia, la predictibilidad y la reducción de riesgos en las acciones militares para evitar incidentes como el del cazabombardero ruso.



En este contexto dijo que hay que "evitar que este tipo de incidentes, este tipo de situaciones y este tipo de accidentes generen una espiral fuera de control".



Al ser preguntado por si estos casos no reflejan la falta de capacidad de los aliados de trabajar con Rusia en Siria, quizás por tener estrategias o objetivos militares diferentes en sus acciones en ese país, Stoltenberg consideró que el "enemigo común" de todos debería ser el EI.



"Es importante que todos nosotros, también Rusia, nos guiemos por el objetivo global de derrotar al Estado Islámico", subrayó.



"Lo que hemos visto es que la mayoría de los ataques de Rusia hasta ahora han ido dirigidos hacia objetivos en partes de Siria donde el EI no está presente", añadió.



El máximo responsable de la Alianza Atlántica dijo asimismo que la organización continuará siguiendo la evolución en las fronteras sur y este de la OTAN.

