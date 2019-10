Vídeo muestra agresión a una boliviana en Arica

Carmen Quispe es la mujer boliviana que fue víctima de una agresión en Chile. El hecho ha sido calificado de "cobarde" y "xenófobo", debido a la forma en la que un sujeto trata a la ciudadana en un estacionamiento de Arica.



Los datos indican que el pasado sábado, la compatriota dejó su vehículo en un estacionamiento privado y, al ir a recogerlo, se percató de que éste tenía un foco roto, por lo cual exigió la reparación al dueño del recinto, Reinaldo Tamburrino, publica "radio Cooperativa".



El hombre no accedió y respondió con violentos improperios, tales como: "Ándate, vieja c..., boliviana c...". Luego, alzó una pala y amagó con destrozar el motorizado de la mujer, además de amenazar con golpearla.



Consciente de que Carmen Quispe estaba grabando todo lo que ocurría con su celular, le dio un manotazo para impedir que siguiera haciéndolo, sin embargo, la vergonzosa secuencia de los sucedido fue publicado por la agredida en Facebook y Youtube.



En declaraciones al portal "Soy Arica", el agresor dijo que fue presa de "un día de furia". "Estoy muy arrepentido de haberla tratado de esa forma y todo esto ha afectado a mi familia (...) Nosotros tenemos un gran cariño por la gente de Bolivia, donde tengo casa y amigos, y donde también estudia mi hija", aseveró.