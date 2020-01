Saguapac no prevé hacer ajuste tarifario

La tarifa de la cooperativa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Cruz (Saguapac) se mueve en función de lo que disponga la autoridad que regula al sector y no hay ningún ‘instructivo’ ni está previsto un ajuste al precio. Así, Emilio Vargas, de Comunicación de la institución, descartó una variación de la tarifa vigente.



La afirmación la hizo después de que la Autoridad de Electricidad (AE) diera a conocer la autorización de actualización del costo hasta un 3% de la tarifa eléctrica a las distribuidoras del país. Este ajuste no impactará en la tarifa del servicio de agua.



Si bien la decisión de Saguapac quita un peso de encima a la población, un ampliado departamental de organizaciones sociales de Santa Cruz, convocado por el presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Omar Ribera, resolvió crear la coordinadora de defensa de la institucionalidad cruceña y lucha contra la corrupción para activar medidas de presión en rechazo a la resolución de la AE.



El dirigente vecinal señaló que las organizaciones que integran la coordinadora saldrán a las calles para defender la economía popular y pedir la nulidad de la resolución de la AE.

En la Dirección de Alumbrado Público de la Alcaldía de Santa Cruz dieron cuenta de que el ajuste del 3% hará variar de Bs 78 a 82 millones el pago anual por consumo de energía de las luminarias. La tasa de alumbrado público no se subirá.