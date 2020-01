Sector hotelero inquieto ante el problema del agua

22/11/2016



Dueños de hoteles de La Paz piden que se realicen planes de contingencia para dotarles de agua, ya que no pueden continuar atendiendo en esas condiciones a los huéspedes que pagan por ese servicio.



Señalaron que si continúa esa situación se podría terminar afectando al sector del turismo en la sede de Gobierno.



"Pedimos que se dé una solución, no buscamos responsables, solo queremos que se establezca un sistema de distribución por cisterna a los hoteles y que sea cumplido. Entendemos que las prioridades deben ser los hospitales, domicilios de la gente que no tiene agua, escuelas, pero nosotros también necesitamos agua, no se le puede decir a un huésped que no hay agua para que se duche, por ejemplo, esto puede derivar en afectaciones al sector hotelero y al turismo", dijo el gerente general de la Cámara Boliviana de Hotelería, Jorge Fernández.



"El problema es que no se nos ha comunicado oportunamente para poder tomar medidas y estar preparados para afrontar adecuadamente esta situación y tener la capacidad de continuar atendiendo a nuestros huéspedes, pero no nos dieron tiempo de reaccionar", lamentó.



Aseguró que hay hoteles que están pasando por una situación crítica sobre todo en la zona Sur de La Paz.



"Nosotros tenemos registrados 100 hoteles en la Cámara Hotelera de La Paz, de esos hay muchos que están siendo muy afectados, sobre todo los que están ubicados en la zona Sur y en Miraflores", explicó.



Fernández explicó que durante estas dos semanas, desde que iniciaron los cortes establecidos por EPSAS debido a la poca cantidad de agua almacenada en las represas, cada hotel ha aplicado su propio plan de contingencia.



"Están haciendo todo lo posible por tener agua, pero ya no es sostenible la situación. Pedimos que se establezca un sistema de distribución con cisternas como en otras ciudades, incluso Cochabamba ya hace eso".



Aseguró que producto de la crisis del agua al momento ningún hotel se ha visto en la situación extrema de dejar de recibir huéspedes, pero sí ha generado muchos problemas en la atención, ya que se necesita agua para procesar los alimentos; para el aseo de los espacios comunes, de las habitaciones, de las cocinas, de los baños, de los huéspedes y trabajadores; además para lavar vajillas, ropa, sabanas y otros.