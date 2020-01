Evite la influenza, llegó la hora de vacunarse

Llegó el surcito y con él los virus que desencadenan los resfríos y cuadros gripales. Si bien no existe una vacuna contra el resfrío, sí contra la gripe o influenza. Y ahora es el momento oportuno para optar por esta cobertura que lo mantendrá protegido todo el año.



Roberto Tórrez, gerente departamental de Epidemiología, dijo que cada año circulan diferentes virus, alrededor de 200, por lo que las medidas de prevención son las más eficaces para evitar este mal que a veces se agrava. Lavado de manos, dieta rica en proteínas y vitaminas, estar abrigado, y no exponerse a los cambios bruscos de temperatura, son algunas de las recomendaciones. “Gripe es sinónimo de influenza”, remarca el especialista.



Con respecto a la vacuna contra las influenza AH1N1, AH3N2 y tipo B, con el fin de precautelar la salud de la población, indicó que el Servicio Departamental de Salud está a la espera de las vacunas que envíen desde el Ministerio de Salud para arrancar con la campaña de vacunación en Santa Cruz.



La prioridad es la población de riesgo, como los niños, los adultos con enfermedad crónica de base y embarazadas, entre otros., Sin embargo, las personas que no se encuentran en el grupo de riesgo, pero deseen prevenir cuadros gripales, pueden optar por la vacuna contra la influenza en el sector privado y estar protegido durante el invierno.



Según Tórrez los que opten por la vacuna deben consultar con el pediatra, el médico internista o especialista en geriatría, dependiendo la edad del paciente y tomando en cuenta la fecha de vencimiento de la dosis para tener la garantía de la eficacia del tratamiento. Asimismo recomienda leer el prospecto que viene adjunto con la dosis.