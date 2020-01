Louis revela qué pidió su madre antes de morir

Johannah Deakin, madre de Louis Tomlinson, falleció en diciembre de 2016, luego de una larga batalla contra la leucemia. Antes de morir, la señora le pidió a su hijo que se reconciliara con su excompañero de One Direction, Zayn Malik.

En una reciente entrevista con el diario digital The Sun, Louis reveló que Johannah le pidió que haga las paces con Zayn, con quien solía ser muy cercano. "Mi mamá dijo: ‘tienes que volver a estar en contacto con él. La vida es demasiado corta", contó.

Las tensiones entre los músicos surgieron cuando Zayn decidió dejar One Direction para ser solista, en marzo de 2015. Ahora, Louis asegura que no hay rencores. "Sí, existía alguna enemistad, pero decidí aclarar mis ideas. Me encontré con él y fue agradable", expresó.