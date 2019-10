El entusiasmo y la juventud marcan el inicio del Fenavid

Los jardines de la Aecid fueron el lugar propicio para la inauguración del XV Festival Internacional de Cine de Santa Cruz (Fenavid), que en un marco de fiesta y confraternización dio a inicio anoche a siete jornadas en las que se proyectarán 13 largometrajes en competencia y 48 cortos, además de proyecciones especiales en los centros culturales de barrio y una muestra de cine infantil.



“Cada año asumimos la organización del festival con un enorme entusiasmo y responsabilidad, sin duda que nuestra principal expectativa es continuar superándonos”, expresó el director del Fenavid, Alejandro Fuentes. “Creemos en el cine porque creemos en el arte y tenemos la fuerza para poder creer”, añadió el director.



Plataforma



En la oportunidad se llevó a cabo la conformación de los grupos que participarán del Santa Cruz 100x100, una plataforma que congrega a jóvenes cineastas de toda Latinoamérica, que deberán realizar un cortometraje en 100 horas, con asesores que les brindarán capacitación exprés y que los orientarán desde la elaboración del guion hasta el montaje. Los asesores elegidos en la ocasión fueron Álvaro Manzano, Fernando Foulques, Iván Molina, Thiago Santos, Juan

Pablo Richter y Óscar García.



También se presentó a los actores Luis Bredow, Glenda Rodríguez, Ángel Careaga, Guisely Ayub y Jorge Román, que protagonizarán los cortometrajes que filmarán cada uno de los grupos del Santa Cruz 100x100.



Pasado el acto de inauguración oficial, que contó con la presencia de varias personalidades de la cultura local, el público se dirigió a la sala de teatro de la Aecid, donde se proyectó el primer largometraje en competencial de festival, la producción cubana Conducta, de Ernesto Daranas



Programa: Competencia oficial (co), muestra fonplata (mf), muestra de cine alemán (mca)



Conducta - Cub (co)

Director: Ernesto Daranas

Fecha: hoy, 20:30

Entrada gratis / Drama

Lugar: Aecid



Retratos de una búsqueda-Mex (co)

Directora: Alicia Calderón

Fecha: viernes 23, 20:00

Entrada gratis / Documental

Lugar: Goethe-Zentrum



La tercera orilla - Arg (mf)

Directora: Celina Murga

Fecha: sábado 24, 20:00

Entrada gratis / Drama

Lugar: Goethe-Zentrum



Ciencias naturales - Arg (mf)

Director: Matías Lucchesi

Fecha: domingo 25, 20:00

Entrada gratis / Drama

Lugar: Goethe-Zentrum



Alas de esperanza - Ale (mca)

Director: Werner Herzog

Fecha: lunes 26, 21:00

Entrada gratis / Documental

Lugar: Goethe-Zentrum



Chicas nuevas 24 horas - Esp (co)

Directora: Mabel Lozano

Fecha: viernes 23, 16:00

Entrada gratis / Documental

Lugar: Aecid



El cerrajero - Arg (Co)

Directora: Natalia Smirnoff

Fecha: sábado 24, 16:00

Entrada: Bs 25 / Comedia

Lugar: Aecid



La distancia más larga - Esp (co)

Directora: Claudia Pinto

Fecha: domingo 25, 16:00

Entrada: Bs 25 / Drama

Lugar: Aecid



Corazón de dragón - Bol (co)

Director: Paolo Agazzi

Fecha: lunes 26, 16:00

Entrada libre / Documental

Lugar: Aecid



I am Haití - Esp (Mo)

Director: Raúl de la Fuente

Fecha: martes 27, 16:00

Entrada gratis / Documental

Lugar: Aecid



El comienzo del tiempo - Mex (co)

Director: Bernardo Arellano

Fecha: viernes 23, 18:30

Entrada: Bs 25 / Drama

Lugar: Aecid



Guido models - Arg (co)

Directora: Julieta Sans

Fecha: sábado 24, 18:00

Entrada gratis / Documental

Lugar: Aecid



Magical girl- Esp (co)

Director: Carlos Vermut

Fecha: domingo 25, 18:30

Entrada gratis / Drama

Lugar: Aecid



De puro aire - Mex (Co)

Director: Carlos Hernández

Fecha: lunes 26, 18:30

Entrada libre / Documental

Lugar: Aecid



La pared de las palabras - Cub (mo)

Director: Fernando Pérez

Fecha: martes 27, 20:00

Entrada: Bs 25 / Drama

Lugar: Aecid



Jauja - Arg (mf)

Director: Lisandro Alonso

Fecha: viernes 23, 20:00

Entrada gratis / Drama

Lugar: Aecid



Míster Kaplan - Uru (Mf)

Director: Álvaro Brechner

Fecha: sábado 24, 20:00

Entrada: Bs 25 / Comedia

Lugar: Aecid



Refugiado - Arg (co)

Director: Diego Lerman

Fecha: domingo 25, 20:00

Entrada: Bs 25 / Drama

Lugar: Aecid



Dos mujeres y una vaca - Col (co)

Director: Efraín Bahamón

Fecha: lunes 26, 20:00

Entrada: Bs 25 / Drama

Lugar: Aecid



Gesualdo, muerte... - Ale (mca)

Director: Werner Herzog

Fecha: Martes 27, 21:00

Entrada gratis / Documental

Lugar: Goethe-Zentrum