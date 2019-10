Filman 'Llámame Francisco', la película biográfica del papa

Empezó a rodarse la película que cuenta la vida de Jorge Bergoglio y que se enfocará en su trabajo en las villas miseria -barrios pobres- de Buenos Aires hasta su elección como papa Francisco en el Vaticano.



"Llamame Francisco", título del filme, "es con un papa que habla. No un Dios, ni un demonio", dijo el director italiano Daniele Luchetti, en una conferencia de prensa que reunió el jueves en la noche al elenco de esta cinta.



Luchetti apuntó que su interés es "explicar por qué el papa es como es". En la película "es un papa el habla" y no una figura religiosa, agregó el artífice de una quincena de filmes, entre ellas "La nostra vita" (2010).



Dos actores para interpretar al papa



Rodrigo de la Serna, conocido como el compañero de Gael García Bernal en "Diarios de Motocicleta" (2005), interpretará a Bergoglio en su juventud, mientras que el actor chileno Sergio Hernández hará el papel del papa de hoy.



La cinta, que se estrenará a finales de 2015, también cuenta con las actuaciones de Muriel Santa Ana, Mercedes Morán y Pompeyo Audivert.

La idea es describir en esta producción italo-argentina 50 años en la vida del Papa -desde sus 27 hasta los 62 años de edad-, deteniéndose en su labor en las villas miserias de Buenos Aires.



"Me interesó enfocarme en cuál fue su recorrido, sus dudas", dijo el cineasta.

"Es una oportunidad única"



De la Serna, por su parte, se mostró agradecido por el desafío que significa interpretar a una figura que no deja indiferente a nadie en su país ni en el mundo.



"Es una oportunidad única en mi vida, amo actuar, este personaje me trae mucha riqueza a mi carrera; es interesante el recorrido y arco emocional que este personaje realiza", dijo.



El actor contó que "al momento de la elección del papa fue una gran sorpresa, un papa sudamericano, jesuita, nunca me lo imaginé. Yo voy a interpretar la etapa del 1963 al 1998 de Bergoglio, es la parte que menos se conoce".



Hernández, por su parte, se ha metido de lleno en Flores, el barrio de Buenos Aires donde nació Bergoglio, a quien percibe como "una persona muy cercana" por "la humanidad y la sencillez" que transmite.



Se alista otra película



Jesuita argentino, austero y de tendencia moderada, con una larga experiencia pastoral en zonas pobres, gran lector y apasionado por el club de fútbol San Lorenzo, Bergoglio fue elegido papa Francisco, sucesor de Benedicto XVI, el 19 de marzo de 2013.



Esta es la segunda película que se prepara sobre el papa en Argentina, a la par de una producción basada en el libro "Francisco: vida y revolución", escrita por la periodista del diario argentino La Nación Elisabetta Piqué que protagonizará el argentino Darío Grandinetti.