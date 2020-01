Peredo denuncia amaño de partidos

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marco Peredo, afirmó que cuatro exárbitros denunciaron actos de corrupción en el fútbol boliviano. Se habla de amaño de partidos y de venta de insignias FIFA.

El dirigente indicó que los excolegiados Jorge Calderón, Mariano Ruiz y Adhemar Villarroel y el árbitro de la ACF José Carlos Aguilera le revelaron supuestos actos de corrupción en los partidos de primera división de la Liga boliviana y en la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF).

Los jueces apuntan al presidente de la ACF, Pablo Salomón, y a Remberto González, presidente de la Comisión de Árbitros de Santa Cruz, de ser los articuladores de los amaños de partidos, perjudicando a clubes cruceños y del interior. No se dieron detalles de qué instituciones deportivas fueron perjudicadas.

"Se debería estar celebrando los 100 años de la ACF, pero no han hecho nada. Se está denunciando corrupción al presidente de la asociación. Tenemos a un tipo que corrompe el fútbol, que manipula los arbitrajes en la Primera A, Primera B, en el Nacional B y en la Liga, destruyendo y matando la ilusión de dirigentes, de hinchas y de jugadores. No podíamos tocar más fondo", indicó.

Según Peredo, en los audios, los exjueces indican que eran corrompidos a cambio de dinero, de ascensos y de oportunidades de dirigir en el profesionalismo. Otra forma de corrupción era la negociación de insignias FIFA. Se conoce que cada una tenía un precio para los jueces del país.

En la conferencia de prensa se dejó una silla vacía, que estaba designada a uno de los cuatros jueces denunciantes; sin embargo, ninguno estuvo para explicar los audios que se hicieron públicos a los medios de comunicación. "Quedaron de estar aquí. No sé qué pasó, los llamé pero no me contestaron el teléfono", aclaró.

En la conferencia Peredo recibió el apoyo de clubes como Destroyers, Oriente y Blooming.

