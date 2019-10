EL DEBER se une a la red de medios por el clima

EL DEBER se unió a la Red de Editores sobre el Clima o "Climate Publishers Network (CPN)", que se conformó para proporcionar un sistema de intercambio de artículos relacionados a la cobertura del cambio climático.



La red, que cuenta con 25 medios de todo el mundo, está siendo coordinada por la Red Mundial de Editores para mejorar la información respecto de temas que abordan la Cumbre de Cambio Climático de la ONU, "COP21", también conocida como "París 2015".



El objetivo es que cada medio proporcione un trabajo mutuo de artículos relacionados con el cambio climático de forma gratuita durante el período previo a la Cumbre que se realizará del 30 de noviembre al 11 de diciembre.



"Cada medio de comunicación que forma parte de la red podrá publicar los materiales relacionados al tema, sin tener que preocuparse por los derechos de autor", explica la nota de prensa de los organizadores.



EL DEBER, el único medio de Bolivia que forma parte de la red

1. The Age (Australia)

2. Al Ahram (Egypt)

3. China Daily (China)

4. Clarín (Argentina?)

5. Der Standard (Austria)

6. De Standaard (Bélgica)

7. El Comercio (Perú)

8. El Deber (Bolivia)

9. El País (España)

10. El Watan (Algeria)

11. Frankfurter Allgemeine Zeitung (Alemania)

12. Gazeta Wyborcza (Polonia)

13. The Guardian (Reino Unido)

14. India Today (India)

15. The Irish Times (Irlanda)

16. La Presse (Canada)

17. La Repubblica (Italia)

18. Le Monde (Francia)

19. Le Quotidien de Nouakchott (Mauritania)

20. Politiken (Dinamarca)

21. The Seattle Times (EEUU)

22. The Straits Times (Singapur)

23. Stuff (Nueva Zelanda)

24. The Sydney Morning Herald (Australia)

25. To Vima (Grecia)