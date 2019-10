Ministro anuncia juicio a fiscales del Fondo Indígena

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, anunció que abrirá un proceso penal contra la comisión de fiscales que emitió un informe que señala que consentió desembolsos del Fondo Indígena Originario Campesino (Fondioc) a cuentas particulares.



La comisión de fiscales, presidida por Gregorio Blanco, señala en el punto décimo del informe que el ministro Arce supo y consintió que los recursos del Fondo Indígena fueran desembolsados directamente a las cuentas personales de los dirigentes de las organizaciones sociales.



“Esta afirmación me ha indignado y pido a estos fiscales que hagan una aclaración pública sobre este tema. Caso contrario me reservo el derecho de iniciarles un juicio por difamación. El ministro de Economía no consiente absolutamente ningún desembolso a cuentas particulares o fiscales o de cualquier manera del Fondo Indígena, porque yo no lo administro”, advirtió Arce Catacora.



El informe de los fiscales se dio a conocer ante el requerimiento del senador opositor Óscar Ortiz, que lo divulgó ante los medios de comunicación.



En febrero de este año, el Contralor General del Estado, Gabriel Herbas, presentó un informe de auditoría al Fodioc, en el cual se da cuenta de un daño económico al Estado de alrededor de 71 millones de bolivianos por 153 proyectos que no fueron ejecutados.



Devolverán dinero al Fondioc



Indígenas de la colonia José María Linares del municipio de Bermejo, Tarija, anunciaron que devolverán al menos 800.000 bolivianos al Fondo Indígena, dinero que fue parte de un presupuesto destinado a un proyecto de abono orgánico en 2013.

