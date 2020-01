¿Qué es el síndrome de batería baja? y 5 señales para saber si lo sufres

Para la mayoría de las personas que consideran a su celular un dispositivo indispensable para seguir su rutina diaria uno de los escenarios más dramáticos es cuándo la carga de la batería se agota y no existe cerca alguna forma de reponer su energía. Esta sensación de incertidumbre o enojo puede ser signo de que tus problemas de dependencia con el teléfono móvil son más serios de que crees.



Conocido popularmente como el "síndrome de la batería baja", este mal ya afecta a 9 de cada 10 estadounidenses, según señala una encuesta realizada a 2.000 personas por la empresa de estudios de marketing y mercado Ebquity.



Según este estudio, el 90% los encuestados llegó a sentir pánico cuando el celular lanza la alerta de que la batería está por debajo del 20%.



Entre otros resultados, un 40% de las personas regresa a casa solo para cargar el teléfono celular cuando está cargado y el 80% enchufa el teléfono ante de salir a pesar que no sea necesario.



El 70% de los encuestados se niega a prestar su cargador, por temor a que no lo devuelvan y se quede sin poder recargar. El 41% tiene más de un cargador. El 60% termina por prestarse un celular para avisar que estará "desconectado" cuando se le agota la batería.



Pero además, 1 de cada 4 personas tuvo una discusión con su pareja por motivos como las llamadas a causa de llamadas o mensajes que no se realizaron por la baja batería o porque el teléfono se apagó.



5 señales de qué sufres de este "síndrome":



1. Pedirle a un extraño que te cargue el celular



2. Agarrar el cargador de otra persona sin su permiso



3. Pedir algo en algún lugar (comida o bebida) solo para usar su enchufe para cargar el celular



4. Pelear con algún familiar, pareja o amigo porque no contestó el celular



5. Usar estrategias como el "modo avión", apagar el teléfono o desactivar apps para conservar la batería.



Sí es que te identificas puedes seguir estos 5 consejos:



1. Acepta que tienes un problema de dependencia con el celular



2. Retoma actividades que no hacías hace tiempo (leer, tener una conversación larga en persona).



3. Utiliza reloj de mano



4. Desactiva las notificaciones de mensajes y redes sociales



5. Duerme lejos de tu celular



