Epsas descarta que se normalice el suministro de agua en enero

Ante rumores de que el suministro de agua por red se normalizaría el próximo 11 de enero en los 94 barrios afectados, el gerente Interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Marcel Claure, aclaró que el racionamiento continuará porque aún no existen las condiciones para regularizar el servicio, aunque destacó que después del 10 de enero se lanzará un nuevo plan de provisión del líquido potable con mejoras.

"No se puede afirmar todavía categóricamente que se va a normalizar el servicio. He visto la versión de un medio y es bueno aclarar que el 11 de enero no se va a normalizar el servicio todavía. Lo que sí va haber es un nuevo cronograma que permitirá mejorar el suministro de agua y normalizar va a tomar bastante tiempo", declaró la autoridad, según un video publicado en la cuenta de Twitter de la periodista Priscila Quiroga.

@epsaslp desmiente q se normalizaría la distribución d agua por redes desde el 11 de enero como lo había informado un medio d comunicación pic.twitter.com/ouxnNMUKH2 1 de enero de 2017

Claure pidió tranquilidad a la población afectada por el corte de agua potable que soportan desde el 8 de noviembre de 2016 y señaló que el suministro mejorará en los siguientes días. "Decirle a la población que se va ir mejorando (el servicio), eso no significa que se va a normalizar porque eso va a llevar tiempo", remarcó.

El reciente cronograma de abastecimiento que presentó Epsas rige hasta el 10 de enero. Pese a que en varios barrios se aumentó el tiempo del suministro en una promedio de cinco a seis horas, una buena parte de los vecinos aún se queja por el incumplimiento, sobre todo en las zonas altas.