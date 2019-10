La extraña tendencia de los ‘pies de retrovisor’

Una extraña tendencia de moda llamada ‘pies de retrovisor’ o "dedos velociraptor", se vuelve viral en las redes sociales.



Aparentemente, el nuevo estilo nació en 2013 con la actriz estadounidense Julianne Moore, quien apareció en la alfombra roja de la 66º edición del Festival de Cine de Cannes con los meñiques fuera de sus sandalias.



Recientemente, la tendencia reapareció cuando la nueva alcaldesa de Jerez, España, Mamen Sánchez, lució este extraño estilo de dedos libres y, al instante, causó furor en la web. Incluso, recibió el apoyo de algunas mujeres, entre ellas, la modelo inglesa Cara Delevingne, quien consideró “adorable” la foto de la alcaldesa.



"Yo tengo los dedos de los pies raros, me puedo sentir identificada, de hecho me ha pasado varias veces", y que no sabe si es a propósito, pero " todo puede ser tendencia hoy", manifestó Delevingne a la agencia de noticias EFE.



En Twitter muchos usuarios compartieron publicaciones con la extraña moda incluyendo a Mamen Sánchez, quien tomó con humor esta tendencia.

,