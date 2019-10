¿Te gustaría ver 'Sex and the City 3'?

Si eres fanática de "Sex and the City" y no te perdiste ninguna temporada, esta noticia te encantará. Pues la actriz norteamericana Sarah Jessica Parker incrementa los rumores que dicen que habrá una tercera parte de la película.



“Bueno, creo que el gato está fuera de la bolsa. Como siempre, les tendremos informados de cada detalle que podamos. Ahora no puedo decir nada”, se lee en su cuenta de Instagram.



¿El mensaje podría significar que se está trabajando en "Sex and the City 3"? Por el momento, no se tiene nada confirmado y sólo queda esperar.

Well. I guess the cat's out of the (little brown) bag. As usual, we will keep you posted on every detail as we are able. I'm under a strict gag order until then. Xx, Sj Una foto publicada por SJP (@sarahjessicaparker) el 11 de May de 2015 a la(s) 1:03 PDT n