Voto electrónico aún no es aplicable en Bolivia

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, explicó que aún no es posible la implementación del voto electrónico en el país por el alto costo económico que tiene el sistema informático.



“Como Sala Plena hubo coincidencias de no llevar adelante aún el voto electrónico porque implica recursos económicos que deben erogarse del Tesoro General de la Nación”, afirmó Chuquimia en una entrevista en el programa El Pueblo es Noticia transmitido por el canal Bolivia TV.



La vocal indicó que hubo propuestas dentro del TSE para implementar el voto electrónico pero manifestó que los bolivianos aún no están familiarizados y prefieren marcar su voto en el papel.



“Había alguna propuesta de un colega vocal que quería voto electrónico, pero nos dimos cuenta que al boliviano le gusta agarrar su papeleta electoral y elegir personalmente”, indicó.



Chuquimia manifestó que se analizarán las propuestas en ese sentido en unos cinco años, cuando nuevamente los bolivianos sean convocados para ir las urnas.



“Si existe un proyecto, lo vamos a analizar para más adelante de aquí a cinco años, cuando vuelvan las elecciones nacionales. De momento soy escéptica”, expresó la vocal.