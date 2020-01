9 cosas que suceden cuando vuelves con tu ex

Si hace un tiempo rompiste con tu pareja y acaban de volver, presta atención a estos puntos que les suceden a la mayoría de las relaciones que vuelven a estar juntas tras un tiempo separadas.



Según publica el sitio web Yahoo.es hay 9 cosas que te sucederán, ¿añadirías alguna más a la lista?



1- Será raro que vuelva a estar con tus amigos (a)



Evidentemente cuando era tu pareja conoció y se integró con tus amigos. ¿Y ahora? Si se te hace raro volver a juntar a tu pareja con tus amigos no te preocupes demasiado, esto es algo normal y se pasa en muy poco tiempo.



2- Volver a llevarlo(a) a casa



Este punto será especialmente incómodo para él o ella. Probablemente tus padres ya no lo vean igual y pasará un tiempo hasta que todo se normalice. Si de verdad se quieren esto será un simple trámite que se acabará solucionando.



3- Agregar a las redes sociales



Parece que vivís en el Día de la Marmota. Lo agregaste a las redes sociales cuando se conocieron, lo eliminastes al romper y sí… ahora toca volver a agregarse en sus redes. Este paso será raro pero ha de hacerse…



4- Lo volverás a conocer



Aunque no lo creas volver a empezar una relación, retomarla, conlleva buena parte de conocer de nuevo a la persona. Tendran que volverse a enamorar y para ello tendrán que intentar despertar la magia de antaño.



5- Les preguntarán



Cuando los vean juntos de nuevo todas las personas de su alrededor les preguntarán si volvieron. Esto durará un tiempo pero pasará pronto. Todo el mundo sabrá que son pareja de nuevo en poco tiempo.



6- Tienes esperanza de que funcione pero no estás segura (o)



Si durante el comienzo de su relación estabas completamente segura de que iba a funcionar ahora te asaltan las dudas aunque sencillamente quieres que todo salga bien esta vez.



7- Tú misma (o) te sorprendes de lo mucho que le echaste de menos



Se rompió la relación y creías que no iba a ser para tanto pero no. Le has echado tanto de menos que te asombraste a ti misma (o). Es normal, probablemente por eso, vulven a estar juntos. ¡Recuérdalo!



8- Intentar olvidar los malos momentos



La etapa final de la relación se ha de intentar olvidar para poder seguir mirando hacia delante. Por ello, elimina de tu mente esas semanas finales y todo lo que se pudieron decir o hacer cuando rompieron.



9- Acepta lo que ha pasado cuando no estaban juntos



Si dejaron de mantener una relación ambos pudieron de nuevo tener citas y demás. Si sabes que ha pasado algo, mejor olvídalo y sobre todo evita caer en los reproches que solo le volverán a hacer daño.