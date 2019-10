Piden a Facebook retirar el estado: Me siento gordo

Un grupo llamado Endangered Bodies (Cuerpos en peligro) recaba firmas para eliminar el estado en Facebook que dice "Me siento gordo" debido a que lo consideran discriminatorio hacia las personas con trastornos alimenticios.



La campaña llamada "Gordura no es un sentimiento" lanzó una petición en Charge.org que ha atraído a más de 15.000 personas que se adhirieron a esta iniciativa.



"Cuando los usuarios de Facebook usan el estado "sentirse gordo" se están burlando de personas que se consideran a sí mismas en sobrepeso, que puede incluir a muchas personas con trastornos de la alimentación. Eso no está bien", dijo Catherine Weingarten, integrante de Endangered Bodies a CNN.



El hashtag (etiqueta) que se utiliza para promover esta campaña en las redes sociales es #FatisNotaFeeling (La gordura no es un sentimiento) donde acompañan con un signo de pulgar hacia abajo como desaprobación al emoticón.

