MAS copará las redes con varios equipos especiales

El Movimiento Al Socialismo (MAS) encarará una agresiva campaña en las redes sociales para contrarrestar el "daño" a la imagen del presidente Evo Morales, según se informó tras las diferentes reuniones de evaluación que realizó esa fuerza política en los últimos días.



"Nosotros queremos revertir la mentira que se ha ejecutado contra nuestro hermano Evo Morales. Nosotros vamos a tener un equipo en redes sociales para que emita mensajes. Vamos a establecer equipos de trabajo multidisciplinario, especial a nivel nacional", explicó el dirigente cocalero del Chapare, Leonardo Loza.



Tras los resultados del referendo sobre la reelección se admitió que uno de los problemas durante la campaña fue no poder hacer frente a las denuncias sobre corrupción y similares publicaciones, principalmente en Facebook y Twitter.



A su turno, el representante nacional de las juventudes del MAS, Gualberto Arispe, explicó que tras una reunión con el primer mandatario se definió organizarse para armar equipos, en casas de campaña, para operar en redes sociales.



"Nos hemos organizado para rebatir y mostrar los logros de nuestro hermano presidente (...) Tendremos operadores en redes sociales en los nueve departamentos. No han agarrado en curva, tal vez, pero no es tarde", aseveró el representante.



En primera instancia Morales anticipó un debate para reglamentar el uso de esas herramientas, luego dijo que se respetarán los mensajes, aunque calificó como un "basurero" y "alcantarilla" lo que circula, debido a que lo considera "discriminatorio".