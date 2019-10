El masismo relativiza resultados de encuesta

El oficialismo rechazó y alegó incredulidad en el resultado de la encuesta realizada por la empresa Mercados y Muestras en 40 ciudades y poblaciones del país, que arroja el resultado de que el No acumula un 54% de intención de voto, frente a un 40% del Sí. La oposición asegura que el votante, aunque apoye a Morales, le pide que cumpla la ley.



El senador oficialista Ciro Zabala descalificó el resultado. “Es muy relativa, depende de la cantidad de encuestados, puede mostrar algo, pero no dice absolutamente nada de lo que uno pueda confiarse. Lo veremos en febrero, en el referéndum o al menos cuando se acerque la fecha, cuando todo ya esté más cerca, las encuestas tengan resultados más cercanos. Mientras tanto, solo son aproximaciones”, aseveró.



Mientras, desde la oposición, el asambleísta Óscar Ortiz dijo que “esa encuesta coincide con otros estudios que ya circulan, es urbana, pero refleja la opinión de una buena parte de los bolivianos que se opone a que se reforme la CPE en favor de dos personas. Hay que respetar la ley, y mucha de esa gente votó por el presidente y aprueban su gestión, pero no apoyan el prorroguismo, le dice al presidente que hay que respetar la ley".



Su colega del MAS, Milton Barón sentenció: “No creo en los resultados, porque el Gobierno y el presidente han cosechado otra cosa en sus años de Gobierno y el día del referéndum esos fruto, eso se verá. La reforma a la Constitución será favorable y mostrará un apoyo claro al Sí”