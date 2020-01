En Bolívar aún no se ven campeones

El primer equipo de Bolívar y su cuerpo técnico no se ven cómo campeones aún. Los académicos de ganar este fin de semana en Potosí y si The Strongest no suma, el equipo paceño se consolidará como campeón del torneo Apertura.

"Para nada nos vemos campeones. Nosotros iremos a Potosí en busca de una victoria. Cómo Bolívar debemos ir a ganar en todas las canchas, no importa lo que ocurra acá en La Paz", manifestó el entrenador del equipo celeste Beñat San José Gil.

El técnico español señaló además que el equipo no está ni nervioso ni con ansias. "Los jugadores están tranquilos, saben que aún no conseguimos nada, primero vamos a jugar con Nacional y luego pensaremos en nuestro siguiente resultado, lo bueno es que dependemos de nosotros", acotó.

Para el lance del fin de semana el equipo titular tendrá algunas variantes. Juan Carlos Arce no podrá estar en este partido por acumulación de tarjetas amarillas, Jorge Flores salió expulsado el pasado partido ante Petrolero. Con estas dos bajas los celestes irán hasta Potosí en busca de los tres puntos.

Probable equipo

Bolívar colocará a Matías Dituro en el arco; Edemir Rodríguez, Luis Gutiérrez, Ronald Raldes y Leonel Morales en la defensa; Leonel Justiniano, Leandro Maygua, Mauricio Prieto y Gastón Sirino en el medio campo, Juan Eduardo Fierro y Ronnie Fernández en el ataque.