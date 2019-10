Media jornada y el ICU todavía sin resultados

A las 10:00 se inició la sesión del Ilustre Consejo Universitario (ICU), con el resguardo policial necesario debido al clima de tensión que se vivió en los momentos previos, y hasta el momento aún no hay resultados.



De forma paralela los estudiantes encabezaron una marcha que llegó hasta la plaza 24 de Septiembre, frente al Rectorado, protestando precisamente por las irregularidades que se vivieron en las elecciones del pasado 8 de julio, que derivaron en la anulación de la elección de Rector y Vicerrector.



En el inicio de la sesión, el rector interino, Juan Ortubé, admitió que la universidad está sumida en una profunda crisis y pidió a los delegados deponer actitudes y hacer cálculos políticos para "refundar" la universidad. Reconoció que no hubo capacidad para administrar el claustro universitario, lo que derivó en momentos críticos, que no habían ocurrido después de las dictaduras.



El orden del día se aprobó sin ninguna modificación. Contempla la designación de las nuevas autoridades interinas, toda vez que el calendario electoral indicaba que el 25 de julio debían ser posesionadas las nuevas autoridades elegidas.



No hubo consenso en el ICU para designar a las nuevas autoridades de la universidad, por lo que el rector interino deslindó responsabilidades ante el hecho de que a partir del lunes la universidad se quedará sin sus principales autoridades en el Rectorado, Vicerrectorado y facultades, porque recordó que la gestión de las que ahora están al frente fenece el 25 de julio.



El Consejo Universitario sesiona en las instalaciones del Centro de Mejoramiento Genético de Ganado Bovino, ubicadas en el km 23 de la carretera al norte.



El orden del día para esta sesión extraordinaria incluye la propuesta de reforma parcial al Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, luego la modificación del calendario académico 2016 y la declaración de prioridad la realización del congreso universitario docente estudiantil.



La sesión del ICU está siendo transmitida por el canal 11