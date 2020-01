Nace AgroAvances, el boletín para agricultores

Antonio Rocha, presidente del Instituto Boliviano del Comercio Exterior (IBCE), presentó este jueves en Santa Cruz el boletín informático bisemanal AgroAvances.



Señaló que se publicará los martes y jueves en la página web del IBCE. Su contenido estará relacionado con temas concernientes a la agroindustria y la agricultura.



Gary Rodríguez, gerente del IBCE, añadió que AgroAvances apunta a convertirse en un punto de referencia para el agroproductor, el legislador, el investigador y toda persona que quiera adentrarse en el campo de la producción y a la agroexportación.



Añadió que AgroAvances se enfocará en la importancia de la tecnología en la producción de alimentos, en la ciencia como aliado para avanzar al destino de consolidar la autosuficiencia y alimentar al mundo con excedentes.



Alberto Alpire, secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Santa Cruz, dijo que acompañarán al boletín informativo con datos relacionados con los precios actuales en los mercados y con los pronósticos del clima en zonas productivas.



Desde la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) han aplaudido el lanzamiento de esta iniciativa.



Su gerente, Rolando Zabala, no duda que este boletín permitirá al usuario conectarse con expertos y empaparse de la realidad que enfrentan los productores a la hora de producir alimento para el país.



Gary Rodríguez acotó que AgroAvances presentará historias inspiradoras; noticias relacionadas con los avances de la ciencia que permiten ganar competitividad y mejorar la calidad de vida de los productores.



AgroAvances también recogerá las cifras que genera el comercio internacional. El cambio climático, la biotecnología y sus normativas.



Estas serán las temáticas de AgroAvances



a)tAgroCifras (estadísticas de cultivos, alimentos genéticamente mejorados, comercialización de productos agrícolas e infografías, etc.)



b)tCambio Climático (precipitación y temperatura con impacto en la siembra, cosecha y maduración de cultivos, problemas y soluciones)



c)tAgroBiotecnología (aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados, para crear o modificar productos o procesos para usos específicos)



d)tAgroBiodiversidad (interacción entre medio ambiente, recursos genéticos y sistemas y prácticas de gestión pueblos y diversas culturas)



e)tLegislación y Normativa (de orden mundial, local y sectorial sobre la seguridad de las tecnologías agrícolas)



f)tHistorias Inspiradoras (impacto de la ciencia y la tecnología en el agro)



g)tPreguntas Frecuentes (respuestas a preocupaciones)



h)tPrecios de Mercado y Agrometereología (Sistema de Información y Comunicación Agropecuario Departamental de la Gobernación de Santa Cruz)



i)tPublicaciones (sobre el agro y ciencia para orientación ciudadana)



j)tEventos (de carácter agrícola, locales y mundiales)



k)t“Contacte a los expertos” (nacionales e internacionales)



l)t“¿Sabías qué?” (datos impactantes a escala mundial)



m)tEnlaces (páginas oficiales de interés sobre agricultura y ciencia)