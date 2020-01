Conocé a las voces del Guasón y Bob Esponja

¡ Qué habilidad para trabajar con sus voces! Cuando uno conoce a Kai Martínez y a Rubén León no se imagina que detrás de estos simpáticos venezolanos se esconden las voces de grandes personajes de la TV como Bob Esponja y el Guasón.



Kai y Rubén se encuentran en Santa Cruz participando de la Gamer Con Bolivia, que se realiza desde ayer y finaliza hoy, donde se reúnen los fanáticos de los cómics, videojuegos, superhéroes y toda la cultura geek.

Feliz por lo que hace

Kai, a sus 43 años, lleva más de 20 dedicados al doblaje.

Comenzó como actor de teatro, con las intenciones de volverse director de cine, pero se quedó apasionado por las tablas, dándose cuenta de que eso era lo suyo. En 1995 se inicia haciendo foley (efectos sonoros de películas y series) y luego de tres años comenzó con el doblaje, siendo su primer papel protagónico el de Steve (Las pistas de Blue).

“Estoy muy feliz con lo que he hecho. Te cambia la vida que un niño de tres años venga con una sonrisa a flor de piel y quiera hablar contigo, porque ha pasado gran parte de su vida escuchándote”, cuenta el actor, que prestó su voz para la primera temporada de Bob Esponja.

Pero sus interpretaciones no solo se han visto en dibujos animados, cuya lista, dicho sea de paso, es larga e incluye a Terry McGinnis (Batman del futuro), Max Steel, Kike (CatDog), Alexander Anderson (Helsing), entre otros, sino que también ha trabajado para telenovelas brasileñas, como Avenida Brasil, en la que da su voz a Darkson.

“Las novelas brasileñas, para el doblaje, han sido una escuela porque tienen muy buenos actores”, añade el intérprete.

Un actor multifacético

Rubén León viene de una familia tradicional de actores en Venezuela, por eso es que cree que este oficio lo lleva en la sangre, porque no solo se dedica al doblaje, sino también es actor y director de teatro, además de dramaturgo.



Es la voz del Guasón, pero antes de encarnar al malévolo enemigo de Batman, Rubén prestaba su voz a los galanes de las telenovelas brasileñas.

“No se apostaba por mí en la parte versátil, hasta que un día la empresa con la que trabajaba buscaba un papel para el demonio de Tazmania, de Looney Tunes, porque casi no habla ya que es bastante gutural, pero hiriente para la garganta”, comenta el artista.

Taz le regaló al Guasón, pues cierta vez que grababa y se le escapó una risotada, la grabación llegó hasta los productores de la Warner, quienes querían al dueño de aquella risa perfecta para este personaje.



“He tenido la suerte también de interpretar a Denzel Washigton, Morgan Freeman, Samuel Jackson, Robin Williams, Marlon Brando. Los cito no por vanidad, sino por compromiso, porque le estás informando a otros una gran obra que hizo un dramaturgo”, explica.

Rubén ve que el trabajo de un actor de doblaje es un servicio, pues personas que no saben leer o los no videntes, pueden disfrutar de las películas como cualquier otra persona.

“Este trabajo me ha hecho un mejor padre, mejor actor sobre las tablas y ha mejorado mi dicción”, añade Rubén.

¡Vamos a la Gamer Con!

Podrás ver el trabajo de ambos actores hoy, desde el mediodía, en el evento organizado por Álvaro Salazar, de Adicción Libre, quien estuvo a cargo de la primera versión que se realizó en 2016. Las entradas están a Bs 45 por persona, dos por Bs 70 y cuatro por Bs 135 para ir en familia