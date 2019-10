Internan a la exministra Achacollo por taquicardia

La exministra Nemesia Achacollo, que debía declarar estar tarde por el caso del ex Fondo Indígena (ex-Fondioc), fue internada la mañana de este lunes en la clínica Amec de la capital cruceña.



De acuerdo al informe del director del centro de salud, José Viveros, Achacollo llegó a las 7:15 hasta el lugar para una consulta médica. Luego de la revisión médica, Viveros aseguró que la exministra sufre de un "cuadro de ansiedad y taquicardia" por lo que estará bajo observación durante 48 horas.



"Los médicos de emergencia me informaron que la señora Achacollo llegó un poco descompensada, con la presión arterial de 180/95, una frecuencia cardíaca de 105, presentando taquicardia y sobre todo un síndrome de ansiedad", explicó Viveros.



Achacollo está internada en la Sala 2 de dicha clínica, ubicada en la avenida Uruguay, donde no se han permitido visitas. A primera vista, tampoco se avizora la presencia de algún familiar.



Según el informe médico, la exautoridad había sufrido algunas enfermedades de base como hipertensión arterial, un problema pulmonar y dengue hemorrágico, lo cual se cree que pudo afectar a su sistema cardíaco.



Viveros informó que la exministra ha sido estabilizada y tomó un sedante, luego de que un cardiólogo le hizo un electrocardiograma, una radiografía de tórax y análisis sanguíneos.



El médico de la clínica también dijo que la familia ya había informado telefónicamente desde anoche que Achacollo estaba un poco descompensada y decaída. Esta mañana Viveros le hizo el certificado médico a pedido de los familiares.



Consultado sobre cuáles serán las recomendaciones médicas para los próximos días, Viveros dijo que eso se establecerá de acuerdo a nuevos estudios; sin embargo, aseguró que en estos casos se suele sugerir que el paciente esté fuera de todo estrés y en reposo.



El viernes, la exministra no se había presentado a declarar ante el Ministerio Público por lo que su audiencia se postergó para este lunes, debido a que deben obtener documentos originales de las pruebas de descargo presentados.



"La postergación de la declaración de la señora Achacollo es porque los fiscales quieren cotejar los documentos originales con las pruebas en fotocopia simple que presentamos como pruebas de descargo el pasado jueves", dijo el viernes Jorge Solís Von Borries, abogado de la exautoridad.



La semana pasada la exministra informó que las ocho organizaciones que conformaban el exFondo Indígena le entregaron una resolución, apenas fue posesionada en el cargo en enero de 2010 y en la que le hacían constar que ella no definía nada en los proyectos que aprobaba esa directiva y que ellos decidían todo.



Escucha aquí, la declaración del director de la clínica AMEC, José Viveros,