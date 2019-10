Reaparece en Cancillería cónsul chileno observado

El cónsul de Chile en Bolivia, Melnko Skoknic, reapareció en la Cancillería de Bolivia, 42 días después de ser cuestionado por el presidente Evo Morales y días previos a la presentación del fallo sobre el recurso preliminar que presentó su país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"Yo no voy a decir nada, muchas gracias (...) Sobre el tema ya habló nuestro canciller, nuestro agente y yo no tengo nada que hablar. Faltan muy pocos días para que se conozca la decisión de la Corte y esperaremos serenos, tranquilos y en silencio", señaló Skoknic en breve contacto con medios de comunicación.



Conoce más: Inteligencia sigue los pasos del cónsul chileno



El diplomático participó del acto de reconocimiento al embajador de Francia en el país, Michel Pinard, que concluye su misión y retornará a su territorio. No quiso dar mayores criterios y solicitó que se respete su silencio.



Hace casi un mes y medio, el primer mandatario señaló que "el cónsul de Chile estaba viajando a todos los departamentos; no sé si hay que declarar persona no grata a ese cónsul, buscando a autoridades y dirigentes".



Lee también: Evo pone bajo sospecha al cónsul de Chile Bolivia



Recientemente, Morales informó que inteligencia realiza un seguimiento al representante chileno, mientras que desde el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se negó por completo que el diplomático conspire contra el Gobierno boliviano.