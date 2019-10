7 tipos de amigas tóxicas que alguna vez has tenido

Las amistades suelen ser maravillosas pero muchas veces son relaciones complejas. Todos hemos tenido los "amigos de toda la vida" pero también otros que han sido pasajeros, los que has dejado de frecuentar por algún motivo.



Te presentamos 7 tipos de amigas "tóxicas" de las que deberías cuidarte o, aún peor, preguntarte si eres una de ellas:



1. La que solo habla de ella



No importa si estás pasando un mal momento o estás triste. Este tipo de personas solo les interesa hablar sobre sus vidas y aparentemente no te escuchan cuando les cuentas tus problemas porque cada que pueden, vuelven a decir "yo".



2. La que te presiona a hacer cosas que no quieres



Generalmente tienen una personalidad fuerte y trata de que la acompañes a hacer cosas que en el fondo no quieres, como por ejemplo tomar más o pedirte que vayas a algún lugar con ella. No te dejes presionar y evita hacer cosas de las que luego te arrepientes.



3. La que coquetea con el chico que te gusta



Es una de las amistades más incómodas. En cuanto sabe que te gusta un chico o que tú le gustas a él, ella se le acerca y empieza a coquetear. Te dice que "son amigos" y que averiguará cosas para saber qué piensa él de ti, ten cuidado.



4. La que no te apoya cuando pasas por algo importante



Si es para ir a una fiesta divertida siempre está presente, pero cuando atraviesas un mal momento o estás triste no aparece. Generalmente son personas que piensan solo en ellas y no les interesa como estés.



5. La que no hace nada por ti pero exige todo a cambio



No es capaz de mover un dedo por ti, pero sin embargo exige que la acompañes, la llames, la pases a buscar, etc. En todas las relaciones, no sólo de amistad, las dos personas deben aportar por igual. Si tu eres así, piensa y trata mejor a la gente que te quiere.



6. La que es negativa todo el tiempo



No es capaz de verle el lado bueno a nada y se pasa el día quejándose. Le encuentra el lado malo a todo y escucharla te llena de energía negativa, es mejor que te rodees de gente alegre y positiva para que te transmitan esa buena onda.



7. La que no se alegra por tus logros



Un clásico de las personas envidiosas. Tu superación le produce malestar y aunque puede llevarse bien contigo le molesta que te vaya mejor que a ella y nunca te felicitará. Los celos y la envidia son más fuertes que su cariñó hacia vos.