Ortega lidera la intención de voto en Nicaragua

El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) encabeza la intención de voto rumbo a las elecciones generales del 6 de noviembre próximo en Nicaragua, con un respaldo ciudadano del 62,8 %, según una encuesta presentada este lunes.



El respaldo al FSLN, partido del presidente Daniel Ortega, quien buscará una nueva reelección en noviembre, disminuyó ligeramente su intención de voto al pasar de 65 % en junio al 62,8 %, indicó el director de la encuestadora M&R Consultores, Raúl Obregón, durante la presentación.



Según el sondeo, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) está en segundo lugar con un 4,7 %, y el Partido Liberal Independiente (PLI) en tercero, con el 3,9 % de los votos.



El principal grupo opositor, que antes encabezaba el PLI y que no irá a las elecciones, golpeado por una serie de fallos judiciales, considera que los comicios serán una "farsa" en la que Ortega se validará gracias a la complicidad del resto de partidos minoritarios que sí competirán con el sandinismo.



Ortega fue proclamado como candidato a la reelección por los sandinistas el 4 de junio pasado, lo que será su séptima candidatura consecutiva. De ganar las elecciones, el presidente sumará un cuarto período y el tercero consecutivo.



Para el director de la encuestadora, los sandinistas tienen altas probabilidades de ganar los comicios y lo que estaría en juego es el segundo lugar.



De acuerdo con los resultados, el FSLN no tiene rival cercano, ya que el PLC y el PLI tienen menos de 5 % de intención de votos, seguido por el Partido Conservador (PC) con un 1,2 % y el partido Alianza por la República (Apre) con un 0,7 %, mientras que un 26,8 % no informó su voto.



Obregón aclaró que el estudio midió la intención de voto de los partidos, no de los candidatos presidenciales porque aún no habían concluido las inscripciones ante el Consejo Supremo Electoral (CSE).



Un total de 2.000 personas mayores de 16 años fueron encuestadas en sus casas, entre el 27 de julio y el 1 de agosto en los 15 departamentos y dos regiones autónomas de Nicaragua, detalló M&R Consultores.



En noviembre próximo los nicaragüenses elegirán un presidente, un vicepresidente, 90 diputados nacionales y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.