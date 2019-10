Ministra: Si el hijo vive, mintieron al presidente

La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, aseguró que el presidente Evo Morales no mintió sobre el hijo que tuvo con la empresaria Gabriela Zapata, que según la versión oficial del Gobierno murió en 2007. Hoy la familia reveló que está con vida y permanece en La Paz.



"Con este tema del presunto hijo de nuestro presidente Evo Morales lo que la oposición y la derecha pretende es deteriorar y debilitar, afectar la imagen de nuestro presidente, haciéndolo ver como un presidente mentiroso, cosa que no es cierto", dijo ante los periodistas.



Conoce más: Denuncian que ex novia de Evo recibe amenazas



La autoridad planteó dos versiones sobre el menor, que Zapata le mintiera a Morales sobre el fallecimiento, y que esté con vida, o que realmente murió y ahora se vale de eso para dispersar la atención ante el proceso jurídico iniciado.



"En este momento, ante esta coyuntura, la señora Zapata le está mintiendo al pueblo boliviano y pretende desviar la atención para que no se investiguen los hechos por los que se le ha denunciado al Ministerio Público", agregó la autoridad, sin atender ninguna pregunta.



Lee también: Opositores piden que Evo salga a despejar las dudas



Valdivia aseveró que el presidente Morales reconoció a un niño el año 2007, pero que "este niño enfermó y a él se le comunicó que este niño había lamentablemente fallecido. Hoy nos hemos sorprendido con declaraciones de que este niño estaría con vida".



Zapata fue aprehendida ayer y es denunciada por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito con particulares al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad. Permanece en celdas judiciales, donde pasará la noche.



Puedes ver: Tía de Zapata asegura que el hijo de Evo está vivo



"Evidentemente a Gabriela Zapata Montaño (la) conocí en 2005. Es la verdad que era mi pareja. En 2007 tuvimos un bebé y lamentablemente, nuestra mala suerte, ha fallecido. Tuvimos algunos problemas y a partir de ese momento nos distanciamos", dijo hace casi tres semanas Morales sobre lo sucedido.



Hoy Pilar Guzmán, tía de la empresaria dijo: "Hay otro niño, sí, sí. Es hijo del presidente Evo Morales. No está en la casa, está en otro lugar. Tiene entre ocho a nueve años. Yo creo que sí (el presidente mintió). Tratan de limpiar sus errores".



Video de las declaraciones de la ministra:,

#ÚLTIMO Ministra de Transparencia asegura que Evo no mintió sobre la versión de la muerte de su hijo con Gabriela Zapata. ¿Qué opinas? #estasConectadoPosted by EL DEBER on sábado, 27 de febrero de 2016