Macy's rompe relaciones con Donald Trump

La cadena de grandes almacenes Macy"s anunció hoy que rompe su relación comercial con el magnate estadounidense y precandidato presidencial republicano Donald Trump tras sus polémicos comentarios xenófobos.



"A tenor de las declaraciones hechas por Donald Trump, que son

inconsistentes con los valores de Macy"s, hemos decidido poner fin a

nuestra relación comercial con el señor Trump", dijo la empresa en

un comunicado.



Macy"s aseguró estar "decepcionada" y "consternada" por los

comentarios que hizo Trump sobre los inmigrantes mexicanos y destacó

que la diversidad y la inclusión son dos de los pilares de la

empresa, en la que "no se tolera" ningún tipo de discriminación.



La relación comercial del multimillonario con Macy"s se remonta

al año 2004, cuando la cadena de grandes almacenes empezó a vender

en sus populares tiendas la colección de ropa masculina Trump, que

será retirada gradualmente de sus estanterías.





Las declaraciones



"México manda a su gente, pero no manda lo mejor. Está enviando a

gente con un montón de problemas (...). Están trayendo drogas, el

crimen, a los violadores. Asumo que hay algunos que son buenos",

afirmó entonces el magnate.



Pese a la polémica, el magnate ha reiterado sus críticas a la

inmigración, dice que todo el revuelo está "motivado políticamente"

para limitar su libertad de expresión e incluso ha llevado a los

tribunales a Univisión.



Otras empresas se distancian de Donald Trump



Desde entonces no han cesado las críticas y muchas empresas han

roto sus relaciones comerciales, como las cadenas de televisión

Televisa, Univisión y NBC, que no transmitirán los concursos de Miss USA y Miss Universo, organizados por The Trump Organization.



Por otra parte, algunas caras conocidas como Ricky Martin y Lupita Jones han criticado los comentarios del empresario.