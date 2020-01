Instituciones cruceñas se unen para exigir ítems en salud al Gobierno

El Comité pro Santa Cruz, a la cabeza del presidente Róger Montenegro, reunió a las autoridades de la Gobernación y de la Alcaldía, además de dirigentes de los trabajadores de salud, para analizar el problema de la falta de ítems en los centros hospitalarios del departamento.



Al finalizar el encuentro, el líder cívico explicó que se acordó enviar un documento a los ministerios de Salud y de Hacienda para hacer conocer la necesidad de cargos en el sistema de salud.



Además, se acordó convocar a autoridades de todos los municipios cruceños, porque el problema de la falta de ítems afecta a todas las provincias. Se estima que en el departamento se requieren 5.000 ítems.



Joaquín Monasterio, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), manifestó que el motivo de la reunión es solucionar este problema estructural que se arrastra desde hace muchos años y que afecta a los centros de salud de primer, segundo y tercer nivel. "Hay saturación de pacientes porque no hay personal suficiente en los establecimientos de salud", dijo.



Monasterio lamento que el Gobierno pretenda construir hospitales de cuarto nivel y no consideren que la problemática fundamental del sistema de salud es la falta de recursos humanos. “Con estas decisiones no vamos a llegar a ninguna solución, más bien el problema tiende a agravarse”, agregó.



El secretario municipal de Salud, Fernando Mustafá, informó de que el municipio de Santa Cruz de la Sierra tiene un déficit de 4.680 ítems.