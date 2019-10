Trump se burla de un periodista discapacitado

El magnate estadounidense que aspira a ser candidato presidencial, Donald Trump ha vuelto a causar polémica por burlarse públicamente de un periodista con discapacidad durante un acto en Carolina del Sur,



Luego de que el reportero del "New York Times", Serge Kovaleski, no avalase su declaración sobre supuestas celebraciones musulmanas tras el atentado a las Torres Gemelas, Trump lo ridiculizó haciendo gestos de burla y cambiando su tono de voz.



Kovaleski padece artrogriposis y tiene limitados los movimientos de sus brazos.



Una portavoz de "The New York Times" ha considerado "indignante" que Trump quiera "ridiculizar" la apariencia física de uno de sus periodistas. El equipo de Trump, sin embargo, no se ha manifestado sobre esta nueva polémica.



Mira el video en inglés en la parte superior de la nota.