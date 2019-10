La plaza y el casco viejo se cierran a los carnavaleros

Los tres días de Carnaval la plaza 24 de Septiembre estará cerrada a una cuadra con vallas transparentes para cuidar que las comparsas o algún carnavalero furtivo dañe con tinta el piso y las paredes de los edificios contiguos que son parte del patrimonio histórico de la ciudad.



Además, para garantizar que se cumpla la prohibición descrita en la ley del Carnaval se destacarán escuadras de gendarmes y estarán en funcionamiento cámaras de seguridad instaladas en el centro.



El martes comenzó la labor de la Dirección del Centro y Patrimonio Histórico (Dicepahi) con el plan Sí al carnaval protegiendo el patrimonio cubriendo con hule verde las fachadas y los pilares de los edificios públicos, como escuelas, museos y oficinas de la Alcaldía y del Concejo Municipal.



“El plan de protección de 2013 y 2014 se ejecutará este año; digámosle un no rotundo a la pintura que atenta contra nuestro espectacular y singular Carnaval”, refirió Jery Méndez, director del Dicepahi.



En junio del año pasado la municipalidad equipó el centro de monitoreo del barrio Estación Argentina cuyo sistema de seguridad coadyuvarán la tarea de control de los posibles atentados contra las edificaciones patrimoniales del casco viejo.



“Las cámaras facilitarán la tarea de vigilancia de los gendarmes que no dejarán pasar a los sospechosos que intenten pintar el centro”, agregó Angélica Zapata, presidenta del Concejo.



No gaste agua

Buscando concienciar a la población desde el 1 de febrero la cooperativa Saguapac difunde una campaña mediática orientada al cuidado y al uso racional del agua por Carnaval.



De igual manera, se han conformado brigadas de emergencia para controlar las posibles pérdidas de agua, sea por rotura accidental o provocadas y estarán disponibles dos generadores de energía eléctrica móviles para atender los posibles cortes en la festividad.

“Está prevista la instalación de un hidrante adicional a los dos existentes en el cambódromo para dar mayor seguridad ante cualquier eventualidad”, indicó César Flores, jefe de Responsabilidad Social y Medios de Saguapac.



Consejos para el piso

Por otra parte, para evitar que los pisos de las viviendas y corredores se manchen la empresa de cerámicas Cerabol sugiere cubrirlos con hule, desaconsejando impregnarlos de aceite porque pueden quedar manchados. Lo ideal es mezclar agua sanitaria con agua natural y detergente y usar un trapo para despintar la superficie y si es más extrema utilizar ácido nítrico diluido con agua.,