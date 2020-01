La fortaleza de Lovera tras una fractura

El jugador de Guabirá Jorge Lovera, que sufrió una fractura de peroné en la pierna izquierda, se mostró fortalecido a pocas horas de sufrir esa grave lesión. El volante, aún internado en una clínica en Montero, dijo que hará su recuperación para salir adelante.

“Esta es la vida del futbolista y solo queda hacer bien la recuperación para salir con fuerza, para salir adelante como lo venía haciendo”, expresó Lovera.

El futbolista nacional se lesionó en el partido que su equipo le ganó (2-0) a San José, el domingo, en el estadio Gilberto Parada de Montero. A los 81’ fue en busca de un balón dividido con Gerardo Yecerotte, pero su pie izquierdo quedo enganchado en el gramado provocándole la fractura.

“Sin pensarlo me barro, miro mi tobillo salido, me asusto, comienzo a gritar y se me caen las lágrimas de dolor. Justo cuando estoy comenzando en el futbol”, dijo.

Chávez también está lesionado

Otro volante, Pedro Chávez, también se lesionó jugando ante los 'santos'. A los 54 minutos chocó de manera fortuita con Ariel Juárez en su afán de disputar el balón y se fracturo el pómulo. Un minuto después fue sustituido por Antonio Tórrez. Será baja cerca de un mes y medio.