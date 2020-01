Presupuesto de EEUU afectará a Latinoamérica

Los recortes presupuestarios propuestos para el 2018 en cooperación internacional por el presidente Donald Trump impactarán en las relaciones de Washington con los países latinoamericanos y pondrán en riesgo programas contra el crimen organizado y narcotráfico en México, Colombia y América Central. Eliot Engel, principal demócrata en la comisión de asuntos exteriores de la Cámara Baja, advirtió que disminuir la cooperación internacional un 28% (o 10.000 millones de dólares) puede deteriorar las relaciones con aliados en la región, debilitando la influencia de Washington.



“Llevo aquí más de 30 años y no he visto una irresponsabilidad mayor con respecto al presupuesto", dijo el viernes durante una conferencia de prensa que ofreció, junto con una decena de sus copartidarios en la comisión. “EEUU y México son aliados importantes. Necesitamos trabajar juntos. Para mí este es un terrible retroceso", según publicó la Associated Press.

Desde 2007, EEUU destinó 2.300 millones de dólares para los esfuerzos antinarcóticos en México a través de la Iniciativa Mérida.



El presidente de la subcomisión para el hemisferio occidental, Albio Sires, indicó que los recortes presupuestarios ponen en riesgo programas sociales para beneficiar a la juventud en América Central, por lo cual sería factible un nuevo incremento de menores centroamericanos en la frontera estadounidense sin documentos ni acompañantes adultos, como ocurrió en 2014.

Paz en Colombia

Por su parte, el neoyorquino Gregory Meeks señaló que la asistencia estadounidense para el posconflicto colombiano, Paz Colombia, “está ahora en riesgo con este (proyecto de) presupuesto. Que le demos la espalda sería vergonzoso y puede significar un retroceso para Colombia y para Estados Unidos también".



El Congreso no aprobó los 450 millones de dólares que el entonces presidente Barack Obama solicitó el año pasado para apoyar el proceso de paz que la nación sudamericana persigue con las FARC.

Trump presentó el jueves al Congreso un proyecto de presupuesto del Gobierno federal de 1,15 billones de dólares, una reforma de gran alcance que reduce el gasto de muchos programas nacionales para financiar un aumento significativo en las fuerzas armadas y hacer un primer pago sustancial para la construcción de un muro fronterizo