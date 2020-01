Ante la ONU, Bachelet le dio duro al 'populismo'

La Presidenta chilena, Michelle Bachelet, se dirigió este miércoles a la Asamblea General de Naciones Unidas, encuentro multilateral que se realiza en Nueva York y donde participan más de 150 mandatarios de todo el mundo.



Bachelet fue la tercera oradora en la segunda jornada del foro, que comenzó con los presidentes de Finlandia, Sauli Niinisto; y de Zimbabwe, Robert Mugabe.



"Vivimos una situación que nos muestra la necesidad de hacer un importante cambio de mirada en nuestra forma de abordar el desarrollo. Nuestro mundo pasa por una crisis que ya se extiende desde hace años y que, lejos de resolverse, se ha agudizado, generando una crítica ciudadana contra las instituciones políticas, que no parecen capaces de representar a la ciudadanía." comentó



"Paralelamente, el crecimiento económico ha dado lugar a una desaceleración global y no ha permitido proveer a la población mundial del bienestar que busca", dijo Bachelet en los primeros pasajes de su discurso.



Fue en este contexto que la Mandataria sentenció: "Somos testigos de una creciente fractura entre los representantes y los representados. No es tiempo de tomar la vía fácil pero finalmente destructiva del populismo".



De igual modo resaltó, el acuerdo de paz entre Colombia y las Farc



"Creo que Colombia nos ha dado una de las grandes noticias del año a nivel regional e internacional...Una esperanza de paz, este lunes se firmará el acuerdo de pone fin a las hostilidad de una guerra civil que se arrastra hace 50 años, Chile ofrece su cooperación" comentó.





Previo a esta participación, Bachelet firmó este martes el acuerdo COP21, acuerdo climático transversal dado a conocer en diciembre pasado.



"Hemos comprobado y hemos tenido el impacto directo de sus efectos negativos en nuestros territorios y poblaciones. En nuestro país se ha producido una prolongada sequía, un deshielo importante en el extremo sur, altas temperaturas en la Antártica y bruscas alteraciones en el equilibrio de nuestras costas", sostuvo la Mandataria.



"La única manera de revertir el tiempo perdido y la inacción del pasado es justamente a través de acciones concretas sin temor y demostrando nuestro compromiso de mitigación de aquí al 2020 y nuestra contribución determinada nacionalmente", dijo.



Durante la jornada, también realizará un discurso el mandatario boliviano, Evo Morales, quien centrará sus palabras en la demanda marítima boliviana y la necesidad de una salida soberana al Océano Pacífico.