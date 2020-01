A los 82 años, Leonard Cohen saca nuevo disco

You want it darker es el nombre del nuevo disco que el cantante y poeta canadiense Leonard Cohen publica a sus 82 años. El viernes, su página oficial de Facebook dijo que saldrá a la venta en los próximos meses.



If i didn"t have your love, Traveling light, It seemed the better way o You want it darker son algunos de los nueve temas que componen el nuevo trabajo, producido Adam Cohen, hijo del cantante. Este disco será el décimo cuarto en estudio del artista canadiense y llega después de Popular problems, que salió en 2014, según recuerda la discográfica Sony Columbia.



Leonard Cohen publicó su primer álbum a los 33 años, Songs of Leonard Cohen (1967), al que siguieron otros tan emblemáticos como Songs of love and hate (1971), Various positions (1984) y I"m your man (1988).



Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2011 y candidato al Nobel de Literatura en varias ocasiones, Leonard Cohen nació el 21 de septiembre de 1934 en Montreal en una familia de emigrantes judíos que se asentaron en Canadá.