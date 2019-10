Grupo de discapacitados firma nuevo acuerdo por empleos; la protesta sigue

Un grupo de unos 30 discapacitados firmó en la madrugada de este viernes un acuerdo con las autoridades de Gobierno a más de tres semanas de la marcha de protesta iniciada por otro sector de discapacitados y que ya adelantaron su rechazo al documento.



Entre los principales puntos acordados a las 2:00 se destacan la generación de empleos y los proyectos productivos, pero en ninguno de los puntos se incluye el bono de Bs 500 que demanda los discapacitados que llevan adelante las protestas en la plaza Murillo.



Este acuerdo es el segundo logrado con ciertos grupos de los discapacitados. El primero fue a fines de abril con un grupo de personas con discapacidad que no participaron de las movilizaciones y el documento contemplaba 42 puntos en la denominada "mesa nacional de diálogo". Este segundo acuerdo, con otro sector, se enmarca en el primero. Ninguno de los dos incluye el bono.



El acuerdo de esta madrugada establece que en el lapso de los siguientes días se procederá a la incorporación de personas con discapacidad en los ministerios de Estado para el cumplimiento del 4% de fuentes laborales conforme a normativa vigente, según un informe oficial.



Se registrará a los discapacitados en la Bolsa de Trabajo para su capacitación técnica laboral, que incluye un salario mínimo de 6 meses (Bs 1.805) en empresas públicas o privadas, con el compromiso de evaluación para su inserción permanente.



Se incorporará a los discapacitados en proyectos productivos de beneficio al sector y se evaluarán las propuestas que presenten en este ámbito, para determinar su pertinencia y/o viabilidad técnica.



Se ratifica el apoyo a la elaboración de una Ley que garantice la inserción laboral de personas con discapacidad en el sector público y privado, con mecanismos de exibilidad de cumplimiento a la norma.



Este sector podrá presentar sus denuncias de incumplimiento de la Ley General del Trabajo por parte de instituciones y/o contratantes, para que el Ministerio de Trabajo realice la inspección laboral para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos laborales.



En la firma del acuerdo, que se realizó en las oficinas del Fondo Nacional de Desarrollo Rural, participaron los ministros de Trabajo, Salud y la Presidencia.



La representante del sector de los discapacitados que firmó el documento agradeció a las autoridades por los beneficios comprometidos, mientras que la ministra de Salud, Adriana Campero, convocó a todas las personas con discapacidad a que se sumen a este acuerdo.



"Esta es una gran muestra y ejemplo que con la voluntad de conversar, sentarnos y dialogar se puede llegar a acuerdos, se puede avanzar y evitar conflictos. Es mas , hacemos la convocatoria de manera humilde, sincera, pero clara de que vamos y estamos con la intensión de dialogar con la delegación restante que aún sigue movilizada en La Paz. Seguimos a a espera del diálogo", dijo.



Contrariamente, uno de los discapacitados que lidera la vigila y movilización en la plaza Murillo rechazó el acuerdo y aseguró que quienes lo firmaron son de la Asociación de Sordomundos y "no representan a nadie". "Ellos firmaron el documento en contra de la voluntad de nosotros, los han raptado para firmar el acuerdo, utilizaron la fuerza para sobornarlos. No estamos de acuerdo, acabamos de enterarnos de la firma de este documento. Queremos nuestro bono", expresó a primeras horas de este viernes.



Este jueves, los discapacitados se volvieron a enfrentar a la Policía en medio de la protesta, donde resultaron heridas al menos dos personas.



Mientras tanto, el presidente Evo Morales, que no participó de ninguna negociación, entregó en las últimas horas equipos para fisioterapia y rehabilitación de discapacitados en Kalamarca, municipio de San Antonio, y que beneficiará a 130 personas.